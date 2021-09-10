Троє українських учителів стали лауреатами премії Global Teacher Award 2021: імена

Міжнародна премія Global Teacher відзначила трьох українських вчителів за значний внесок у вчителювання. Що відомо про цих вчителів – читайте у статті.

Міністерство освіти і науки оприлюднив імена трьох вчителів, які стали лауреатами міжнародної премії Global Teacher 2021.

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Ці педагоги відстояли свої досягнення на світовому рівні серед 110 країн та увійшли до топ-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що в Україні – найкращі вчителі та найталановитіші педагоги. Сьогодні вони мають можливість гучно заявити про себе на весь світ. І блискуче це роблять,

– заявив Сергій Шкарлет.

Імена вчителів, які стали лауреатами премії Global Teacher 2021

Олександр Жук – вчитель інформатики, який працює з дітьми з порушеннями слуху в запорізькій школі-інтернаті "Джерело".

– вчитель інформатики, який працює з дітьми з порушеннями слуху в запорізькій школі-інтернаті "Джерело". Тетяна Дуцик – вчителька початкових класів Балабинського навчально-вихового комплексу – гімназії "Престиж" у Запоріжжі.

– вчителька початкових класів Балабинського навчально-вихового комплексу – гімназії "Престиж" у Запоріжжі. Ганна Бут – викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею та засновниця волонтерського руху "Свічадо".

У МОН нагадали, що Олександр Жук у 2018 році став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив до престижного рейтингу топ-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.

Global Teacher Award – міжнародна нагорода від Aks Education Awards, яку присуджують за видатні здобутки у вчителюванні. Щоб стати лауреатом, треба продемонструвати значні внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту. Церемонія нагородження відбудеться 10 жовтня.

До слова, українська премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку найкращих вчителів країни. Вони претендують на головний приз – 250 тисяч гривень. Найкращого педагога країни оголосять 2 жовтня. Деталі – читайте у статті.

Хто увійшов у топ-10 кращих вчителів: