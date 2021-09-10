Міністерство освіти і науки оприлюднив імена трьох вчителів, які стали лауреатами міжнародної премії Global Teacher 2021.
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Ці педагоги відстояли свої досягнення на світовому рівні серед 110 країн та увійшли до топ-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.
Завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що в Україні – найкращі вчителі та найталановитіші педагоги. Сьогодні вони мають можливість гучно заявити про себе на весь світ. І блискуче це роблять,
– заявив Сергій Шкарлет.
Імена вчителів, які стали лауреатами премії Global Teacher 2021
- Олександр Жук – вчитель інформатики, який працює з дітьми з порушеннями слуху в запорізькій школі-інтернаті "Джерело".
- Тетяна Дуцик – вчителька початкових класів Балабинського навчально-вихового комплексу – гімназії "Престиж" у Запоріжжі.
- Ганна Бут – викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею та засновниця волонтерського руху "Свічадо".
У МОН нагадали, що Олександр Жук у 2018 році став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив до престижного рейтингу топ-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.
Global Teacher Award – міжнародна нагорода від Aks Education Awards, яку присуджують за видатні здобутки у вчителюванні. Щоб стати лауреатом, треба продемонструвати значні внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту. Церемонія нагородження відбудеться 10 жовтня.
До слова, українська премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку найкращих вчителів країни. Вони претендують на головний приз – 250 тисяч гривень. Найкращого педагога країни оголосять 2 жовтня. Деталі – читайте у статті.
Хто увійшов у топ-10 кращих вчителів:
- Оксана Єрохіна – вчителька англійської мови з Херсонської гімназії № 3.
- Ганна Бут – вчителька з біології, громадянської освіти, художньої культури та німецької мови, класна керівниця з Мелітопольського професійного аграрного ліцею в Запорізькій області.
- Павло Віктор – вчитель фізики з Рішельєвського наукового ліцею в Одесі.
- Валентина Гатальська – вчителька англійської мови з гімназії "Троєщина" у Києві.
- Гліб Репіч – вчитель хімії з атмосферної школи "Київ глобал скул" у столиці.
- Юлія Должанська – класна керівниця, вчителька української мови та літератури з Харківського приватного ліцею-школи "Ранок".
- Богдан Завидовський – вчитель біології, хімії та природознавства з приватної школи Primus Inter Pares School у Дніпрі.
- Лідія Насонова – вчителька зарубіжної літератури, української мови та літератури з навчального закладу ThinkGlobal у Харкові.
- Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури з приватної школи "Мідгард" у Києві.
- Оксана Хомич – учителька початкових класів з Новопечерської школи у Києві.