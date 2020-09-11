Етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти визнав, що у трьох роботах тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету 11 вересня, передає видання LIGA.Life.

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Так, звернення про плагіат у роботах шкарлета надіслала народна депутатки Інна Совсун. Ще кілька організацій надіслали лист з проханням перевірити ці факти.

Після перевірки Етичний комітет визнав плагіат у трьох роботах Шкарлета. "Є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", – сказав голова комітету Сергій Квіт.

Уривки наукових робіт було надіслано на перевірку трьом міжнародним експертам: професору етики і права Крістіну Моріарті, міжнародному чеському експерту Томашу Фольтинеку та польському експерту Кшиштофу Гутовському. Уривки переклали для них англійською. Вони визнали, що в роботах Шкарлета є плагіат. Усі документи з порівняльними таблицями мають невдовзі опублікувати на офіційному сайті агентства.

До слова, на засідання комітету прийшов адвокат Сергія Шкарлета Олександр Радченко. Він постійно перебивав голову Сергія Квіта та заявляв йому відвід: "У нього - конфлікт інтересів, бо у вас особисті неприязні відносити зі Шкарлетом – ви на зустрічі з ректорами публічно заявили, що Шкарлет каже неправду і перекручує факти".

Нагадаємо, що сам Сергій Шкарлет заперечує, що у його роботах є плагіат. Він каже, що проти нього розпочато інформаційну війну. Влаштовуються пікети, “перфоманси”, флешмоби, на телебаченні – купа сюжетів, на сайтах – суцільні звинувачення.

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