Етичний комітет підтвердив плагіат у трьох роботах Сергія Шкарлета: деталі
Етичний комітет Національного агентства з питань забезпечення якості освіти визнав, що у трьох роботах тимчасово виконуючого обов’язки міністра освіти Сергія Шкарлета є плагіат.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні комітету 11 вересня, передає видання LIGA.Life.
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Так, звернення про плагіат у роботах шкарлета надіслала народна депутатки Інна Совсун. Ще кілька організацій надіслали лист з проханням перевірити ці факти.
Після перевірки Етичний комітет визнав плагіат у трьох роботах Шкарлета. "Є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", – сказав голова комітету Сергій Квіт.
Уривки наукових робіт було надіслано на перевірку трьом міжнародним експертам: професору етики і права Крістіну Моріарті, міжнародному чеському експерту Томашу Фольтинеку та польському експерту Кшиштофу Гутовському. Уривки переклали для них англійською. Вони визнали, що в роботах Шкарлета є плагіат. Усі документи з порівняльними таблицями мають невдовзі опублікувати на офіційному сайті агентства.
До слова, на засідання комітету прийшов адвокат Сергія Шкарлета Олександр Радченко. Він постійно перебивав голову Сергія Квіта та заявляв йому відвід: "У нього - конфлікт інтересів, бо у вас особисті неприязні відносити зі Шкарлетом – ви на зустрічі з ректорами публічно заявили, що Шкарлет каже неправду і перекручує факти".
Нагадаємо, що сам Сергій Шкарлет заперечує, що у його роботах є плагіат. Він каже, що проти нього розпочато інформаційну війну. Влаштовуються пікети, “перфоманси”, флешмоби, на телебаченні – купа сюжетів, на сайтах – суцільні звинувачення.
Що відомо про скандал з Шкарлетом щодо плагіату?
- Новосад у ефірі 24 каналу заявила, що Сергій Шкарлет, який називає себе доктором економічних наук, є тотальним плагіатором. Ще в червня у двох його монографіях та одній статті вдалося виявити суцільний плагіат – копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків.
- Також, відповідно до таблиці з порівняннями щодо роботи Шкарлета, він запозичив до своєї наукової роботи цілі абзаци зі спільної праці Микитенка та Гребенюка.
- Ще один приклад плагіат помітили у монографії Шкарлета – там повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая.
- Окрім плагіату, його також звинувачують у зловживаннях. Адже Чернігівський національний технологічний університет, ректором якого був Шкарлет, купив для його потреб авто за 1,5 мільйона гривень.