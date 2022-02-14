У цих школах сталася критична ситуація – там до 1 вересня 2020 року навчання проходило недержавною мовою, і досі не вистачає підручників українською.

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Раніше омбудсмен звертався до місцевих громад з питанням щодо необхідності усунення порушень закону про державну мову. Йдеться викладання українською мовою.

Цю проблему не вдається вирішити лише перерозподілом підручників між школами чи за рахунок спеціального резервного бібліотечного фонду. Адже, згідно з постановою уряду, видання підручників та посібників здійснюються за результатами конкурсних відборів, які організовують МОН,

– зазначив Тарас Кремень.

Також Уповноважений з питань української мови нагадав, що питання забезпечення підручниками – це пряма компетенція місцевої влади. Мовний омбудсмен припускає, що, ігноруючи це питання, вони створюють очевидні перешкоди у здобутті освіти.

За його словами, місцева влада мала зібрати інформацію, перерозподілити підручники між навчальними закладами населеного пункту або області або вчасно повідомити Інститут модернізації освіти МОН.

"Прошу вжити відповідних заходів для забезпечення шкіл, які перейшли державною мовою навчання майже два роки тому, необхідною їм кількістю підручників, виданих державною мовою", – додав Тарас Кремінь.

До слова, у Києві в ліцеї №303 та спеціалізованій школі №152 учні поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителям видали догани, а згодом їх звільнили. Деталі – читайте за посиланням.