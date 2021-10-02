Учні, які постійно чують від батьків та викладачів, що оцінки вирішуватимуть їх майбутнє, не зможуть себе почувати добре без хороших результатів.

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Хороші оцінки – погане самопочуття

Нове дослідження показало, що навчання "на відмінно" неминуче призводить до тривоги та навіть повноцінної депресії. Це відбувається через те, що учень намагається якнайкраще себе показати, щоб задовольнити вимоги батьків та вчителів, але не завжди може впоратися з навантаженням.

За словами науковців з Університету Оттави, лиш деякі учні здатні відкинути важливість оцінок та спокійно жити. Більшість дітей не можуть почуватися спокійно, поки у щоденнику не будуть лише відмінні оцінки – учні переживають, що вони не є достатньо успішними для суспільства.

Підлітки відчувають неймовірний тиск з боку старших. Однак незрозуміло, чи є темна сторона високих академічних досягнень, і це було центром нашого дослідження,

– розповів доктор Трейсі Вайянкур.

З віком стане гірше

Дослідники виявили закономірність між навчальними досягненнями та перфекціонізмом дитини в майбутньому. Науковці визначили перфекціонізм як "дезадаптивний стиль особистості", який передбачає високі стандарти. Вони накладаються самостійно, і це пов’язано з розвитком тривоги та депресії.

Учні більше навчаються та сильніше переживають за оцінки / Фото Unsplash

Результати засвідчили, що майже всі учні, які постійно мають найвищі оцінки, розвивають в собі нездоровий ступінь перфекціонізму. Тож чим старша дитина, тим сильніше буде виражене бажання бути найкращою за будь-яких умов – і це, безперечно, негативно впливає на психіку.

Хоч на перший погляд гарні оцінки здаються непоганими, їх зв'язок із підвищеним перфекціонізмом викликає занепокоєння. Зависокі вимоги часто призводять до вигорання, зниження участі в школі та зниження оцінок у довгостроковій перспективі, а також до збільшення тривожності та депресії,

– додає Вайянкур.

Не змушуйте дітей ненавидіти себе

Дослідники стверджують, що батькам варто нагадувати своїм дітям – ніхто не ідеальний. Науковці радять створити для учня комфортне середовище, у якому дитина може прийняти себе.

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Доктор Вайянкур зазначає, що треба уникати тиску на молодь та звертати увагу навіть на маленькі успіхи учня.

Недосягнення досконалості не означає, що це невдача, – підсумовує професор.