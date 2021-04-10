Що відомо про скандал у школі
Кілька місяців тому в соцмережі з’явилося відео, на якому видно, що вчитель виштовхує дівчинку-підлітка за двері. Відео опублікувала 13-річна школярка. Її мати звернулася в поліцію, але вчитель натомість написав зустрічну заяву.
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З'ясувалося, що дівчина на уроці грала мобільним телефоном, демонстративно ігнорувала зауваження і постійно зривала уроки.
Згодом поліція перевірила всі дані та виявила, що з боку педагога жодних грубих порушень не було. Справу по ньому закрили.
Вже в ході розслідування виявилося, що учениця систематично піддавала булінгу не тільки цього педагога, але й інших вчителів у школі.
Було встановлено, що причиною конфлікту виявилася 13-річна школярка. Це не перший випадок сварки з вчителем, адже вона конфліктувала практично зі всіма педагогами школи,
– повідомили в поліції.
Покарання за доньку понесе мама
Оскільки дівчинка ще не досягла 16-річного віку, за рішенням суду до адміністративної відповідальності притягнули її матір.
Зазначимо, що дівчинку перевели в цю школу два роки тому і за кілька місяців вона довела педагогів до того, що вони просили батьків перевести дитину в інший заклад освіти.
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Раніше вона навчалася в міській гімназії, звідки її довелося перевести через проблемну поведінку. Окрім того, дівчинку вже добре знають в кримінальній поліції та службі у справах дітей.