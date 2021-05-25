Позбутись неприємних думок та стати на шлях до успіху допомагає процес самовдосконалення. Покращити ситуацію та задати позитивний вектор розвитку можуть 3 простих кроки.

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Триаж

Триаж – це термін, який активно використовують у медицині та підприємницькій діяльності. Ним позначають протокол управління, який структурує процеси методикою пріоритетності, тобто найважливіші речі виконуються спершу.

Якщо ви боретесь із відчуттям, що у вашому житті щось відбувається не так, як би вам цього хотілось, слід визначити головну проблему, яка вас гнітить.

Наприклад, якщо ваші фінансові витрати вийшли з-під контролю, і це спричинило низку проблем, спробуйте зрозуміти першопричину. Це може бути невдала іпотека або ж тривалі кредитні заборгованості – в такому разі, зверніться до фінансових установ за реструктуризацією та спробуйте розв'язати передусім цю проблему.

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Пріоритети

Визначивши найбільше і найстрашніше, що вам потрібно покращити, буде набагато легше подбати про інші, дрібніші речі. Запишіть те, які кроки вам необхідно зробити та складіть список пріоритетів.

Це допоможе визначити дві категорії негараздів, які вас гнітять – ті, які необхідно змінити, і ті, які ви просто хочете змінити.

Визначте пріоритети / Фото Grammartop

Задоволення

На даному етапі всі намагаються розповісти, що постійне самовдосконалення – це єдиний шлях до успіху. Однак перш за все подумайте про власне здоров'я та навчіться відпочивати.

Ефективність повинна виправдовувати вжиті заходи – саморозвиток не має бути лише задля саморозвитку. Цей процес практичний доти, доки здатний покращити ваше життя та життя тих, хто вас оточує.