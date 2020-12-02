Діти найбільше за все люблять грати в ігри. Проте вчителі під час дистанційного навчання мають можливості поєднати ігри з ефективним навчанням. До прикладу, на уроках можна використовувати освітні онлайн-ігри.

Видання "Освіторія" повідомило, якими безкоштовними платформами можуть користуватися педагоги для створення авторської онлайн-гри для вивчення якоїсь теми зі своїми учнями.

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Три платформи, де можна створити освітні онлайн-ігри

Learningapps

Це безкоштовний онлайн-конструктор, за допомогою якого можна створювати інтерактивні ігрові завдання з будь-якої дисципліни. Для цього треба лише обрати шаблон і вписати свої завдання.

Зазначимо, що його можна налаштувати 22 мовами, зокрема, і українською. Комбінуючи окремі блоки, можна створювати інтерактивні завдання для школярів у формі вікторини, пазла, гри-перегонів, інтерактивного зображення тощо – загалом 19 типів завдань.



Онлайн-гра Learningapps / Фото "Освіторія"

Також для роботи у цій платформі передбачені 5 зручних інструментів:

груповий чат;

голосування;

календар;

нотатки;

дошка оголошень.

У межах Learningapps можна створювати як свої завдання, так і користуватися напрацюваннями колег, доповнюючи їхні матеріали у своєму профілі. На платформі міститься величезна бібліотека з готовими інтерактивними завданнями з понад 30 навчальних дисциплін.

MineTest

Ця англомовна платформа – такий собі безкоштовний аналог всесвітньовідомої гри Minecraft, її створили 10 років тому спеціально для освітніх цілей.



Гра Minecraft / Фото "Освіторія"

Там з окремих блоків у тривимірному просторі гравці спільно можуть щось побудувати та дослідити. Це дозволяє створити практично будь-які споруди і змінювати ландшафт у межах спільного середовища гри.

У межах гри можна:

проводити математичні дослідження з вимірюванням довжин, площ і об’ємів;

робити розрахунки, пов’язані з проєктуванням та будівництвом;

будувати об’єкти інфраструктури міста чи села та виготовляти з блоків прилади;

створювати тематичні екскурсії віртуальним містом чи спорудою;

опановувати нові слова та розширювати словниковий запас у межах вивчення іноземної мови;

вивчати основи економіки та бізнесу на прикладі функціонування віртуального міста чи окремих об’єктів інфраструктури;

опановувати основи програмування, створюючи нові моди гри.

Classcraft

Це командна рольова онлайн-гра із сучасною графікою. Її створили у 2013 році канадські фахівці з ініціативи вчителя фізики спеціально для школярів задля підвищення їхньої мотивації в навчанні.

Це двомовна платформа, інтерфейс якої можна налаштувати англійською чи французькою мовою (використовуючи застосунок автоматичного перекладу Google платформу можна адаптувати і українською).



Так виглядає освітня гра Classcraft / Фото "Освіторія"

У Classcraft кожен учасник гри впродовж вивчення теми чи уроку може обрати собі персонажа (маг, воїн, знахар), за якого грає. Там також можна вказати шкалу балів, які показуватимуть динаміку розвитку здібностей персонажа.

Гравці об’єднуються в команди та конкурують між собою для виконання місії.

Приклад квесту у Classcraft. Вчитель є майстром гри, саме він створює місію гри, формулює правила, розробляє шкалу бонусів та штрафів для гравців. Головна мета гри — якнайшвидше досягти мети, та виконати блок завдань упродовж вивчення теми чи окремого уроку (наприклад, пройти квест).

Різні типи балів у грі:

бали досвіду (XP) ставляться за активну роботу на уроці, участь в олімпіадах чи виконання проєкту.

бали здоров’я (HP) віднімаються з особистого рейтингу за погану поведінку, запізнення на урок, невиконання домашнього завдання тощо.

Якщо ці бали добігають кінця, персонаж «помирає», а учень отримує якесь «покарання» на розсуд учителя. Наприклад, виконання додаткового домашнього завдання.

бали дії (AP) – постійна величина, що оновлюється щотижня. Ці бали можна витрачати на автоматичний залік, підказку вчителя на контрольній чи допомогу партнеру по команді.

В особистому кабінеті вчителя позначаються досягнення всіх гравців та зовнішній вигляд їхніх персонажів. А прогрес учасників гри показується в особистому профілі учнів і у вчителя.

Перевагою платформи є наявність відеоуроків з покроковими інструкціями. Також на Classcraft міститься велика бібліотека готових квестів, створених іншими педагогами. До слова, ключовим партнером Classcraft є корпорація Google, тому всі Google-застосунки чудово інтегруються з ігровою платформою.