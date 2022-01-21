Ця кількість складає понад 92% від загальної кількості всіх працівників освіти.

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Серед працівників шкіл зменшився відсоток невакцинованих від 2,5% до 2,3% за тиждень. Офіційно підтверджені протипоказання мають 1,3% працівників.

Де вакциновано найбільше освітян

Найвищі показники щеплених двома дозами вакцини демонструють:

Полтавська область – майже 97% освітян;

Дніпропетровська область – 96,5% освітян;

Луганська область – 96,3% освітян.

Відсторонених працівників шкіл наразі лише 0,3% (14 січня показник складав 0,6%). Найбільше таких у Рівненській (281 особа), Київській (144) і Волинській (136) областях.

Шкарлет додав, що на зимових канікулах досі перебувають 289 шкіл.

Міністр освіти також нагадав про бустерну дозу вакцини проти COVID-19, яку може отримати кожен, хто пройшов повний цикл щеплення понад 6 місяців тому.

До слова, у Дніпропетровській області вихователька садочка "спалилася" з підробленим COVID-сертифікатом. Тепер її притягнуть до суду, педагогині загрожує обмеження волі терміном до двох років.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Уже традиційно інформую про перебіг вакцинації освітян. За оперативною інформацією органів місцевого самоврядування, станом на 21 січня 2022 року дві дози щеплення отримали понад 1 мільйон 116 тисяч працівників закладів освіти, тобто понад 92% від загальної кількості.

Найвищі показники щеплених двома дозами вакцини демонструють: Полтавська область – майже 97%; Дніпропетровська область – 96,5%; Луганська область – 96,3%.

Серед працівників шкіл відсоток невакцинованих зменшився від 2,5% до 2,3% за тиждень. Офіційно підтверджені протипоказання мають 1,3% працівників ЗЗСО. Відсторонених працівників шкіл сьогодні 0,3% (14 січня показник складав 0,6%). Найбільше таких у Рівненській області (281 особа), Київській (144) і Волинській (136). На канікулах перебувають 289 закладів загальної середньої освіти.

Укотре закликаю всіх дбати про своє здоров’я та здоров’я тих, хто поруч. Нагадую, що бустерну дозу вакцини проти COVID-19 може отримати кожен, хто пройшов повний цикл щеплення понад 6 місяців тому.