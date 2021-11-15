Третій етап сертифікації вчителів продовжили: у ДСЯО назвали нову дату
Джерело:Державна служба якості освіти
Державна служба якості освіти України продовжила проведення третього етапу пілотної сертифікації педагогічних працівників до 26 листопада. Цей етап передбачає вивчення професійного досвіду роботи вчителів.
Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з тривалими осінніми канікулами та припиненням освітнього процесу в окремих закладах освіти, вчителі яких беруть участь у сертифікації.
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Зазначимо, що до третього етапу сертифікації допустили лише 1 171 вчителя, що успішно пройшли другий етап – самооцінювання власної педагогічної майстерності.
Як оцінюють професійний досвід вчителів? Оцінювання практичного досвіду роботи педагогів відбувається через комунікаційні онлайн-платформи за 15-ма професійними компетентностями.
Вчителі отримають доплату – 20% до зарплати
Педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають доплату 20% до зарплати. Також успішне проходження сертифікації зараховується як:
- проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником,
- є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.
Також вчителі, які успішно проходять сертифікацію, беруть участь як експерти у проведенні інституційного аудиту закладів освіти та залучаються до процедур сертифікації педагогічних працівників.
До слова, пілотний проєкт сертифікації вчителів розпочався у 2019 році, тоді її успішно пройшли 705 педагогів. Водночас у 2020 успішно пройшли всі етапи та отримали 20% надбавки 902 педагоги. Також близько 40% вчителів не пройшли сертифікацію.
Що відомо про сертифікацію вчителівСертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета – виявити та заохотити вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.
Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.
Педагоги, які успішно пройдуть всі етапи, отримають надбавку у 20% до зарплатні. До того ж, сертифікація зараховується як проходження чергової або позачергової атестації, що є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.