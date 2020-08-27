У 2020 році всі школи по всьому світу були змушені закритися через поширення коронавірусної хвороби. Проте через це не всі учні змогли продовжити навчання. Адже понад 463 мільйони дітей у світі не мали доступу до дистанційного навчання.

Про це свідчать дані звіту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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Виконавча директорка ЮНІСЕФ Ганрієтта Форе запевнила, що для 463 мільйонів дітей не існувало поняття дистанційної освіти, хоча їхні школи теж закрилися через COVID-19. Так, найбільше страждають школярі в країнах Африки, бо там близько половини всіх учнів не мають можливості вчитися дистанційно.

І хоча ці цифри показують тривожну картину щодо відсутності дистанційного навчання після закриття шкіл, ЮНІСЕФ вважає, що ситуація насправді набагато гірша.

"Навіть коли у дітей є технології та інструменти, вони не завжди можуть вчитися віддалено через необхідність виконувати роботу по дому тощо, або через погане середовище для навчання і відсутність підтримки в сім'ї", – додали в ЮНІСЕФ.

За словами Ганрієтти Форе, наслідки будуть відчуватися згодом в економіці і суспільстві упродовж наступних десятиліть.

Загалом понад 1,5 мільярда школярів стикнулися із закриттям шкіл в період пандемії.

Додамо, що близько половини українців негативно ставляться до запровадження дистанційної освіти у зв’язку з пандемією. Натомість підтримали цей крок лише 32% громадян.



Що думають українці про дистанційне навчання / Інфографіка 24 каналу