Стрімкий розвиток наукового прогресу змушує людей розвиватися у швидкому темпі. Зараз до школи приходять учні з типом мислення та світоглядом. Чим же захоплюються сучасні школярі та як можна застосовувати це на уроках – читайте у матеріалі.

Про це розповіла на своєму вчителька української мови та літератури Анастасія Бречко на своєму ютуб-каналі.

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Що цікаво сучасним школярам та як це використати на уроці

Музика

За словами вчительки, учні дуже люблять музику і слухають різних молодих та популярних виконавців. Але на уроці їм можна знайти хорошу альтернативу.

"Нещодавно на уроці літератури ми вивчали календарно-обрядові пісні. Але ми слухали не лише традиційні, а й сучасні версії цих пісень. І учням це настільки сподобалось, що вони почали не тільки слухати ці пісні, а й знімати під них відео та навіть поставили танець", – розповіла Анастасія Бречко.

За її словами, покоління Z (90-ті – 2009) та покоління А (з 2010) особливо фанатіють від корейської музики. Так, вчителька одного разу взяла текст з такої музики на редагування і діти наввипередки просились вийти до дошки, аби відредагувати речення.



Сучасні учні на уроці / Фото "Кордон"

"Не слід забувати й про Billie Eilish, яка є улюбленою співачкою багатьох сучасних підлітків. Я навела приклад речення, в якому вказала ім'я співачки, до певного правила, у такий спосіб дітям було легко запам`ятати визначення", – сказала педагогиня.

Ігри

Анастасії Бречко вважає, що хлопці менше реагують на музику, аніж дівчата. Але до них теж можна знайти підхід, згадавши в реченнях або в текстах їх улюблені комп`ютерні ігри.

До прикладу, Minecraft – це гра, в яку грає безліч дітей. На уроці можна ввести цей термін в речення, тоді школярі читатимуть такий текст із цікавістю.

Наприклад, Вова побудував у Minecraft свою школу. Так, дітям слід описати, якою вона була на вигляд. Або можна задати дітям на домашнє завдання скласти твір-опис про будинок в Minecraft тощо.

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Соціальні мережі

Вчителька також додає, що невід'ємною частиною для сучасних дітей є соціальні мережі. Всі школярі переважно сидять в інстаграмі, тіктоці, фейсбуці, де вони листуються, публікують фото та знімають відео. Тому завдяки таким програмам наприклад, як тікток, діти можуть навчитися гарно танцювати.

Як використовувати популярні соцмережі для навчання? Цікаво, що вчителька задавала знімати тікток під календарно-обрядові пісні, які вони вчили на уроках. Для того, аби заохотити та підтримати дітей, Анастасія Брекало навіть сама зняла відео, де згадала особливості веснянок.

Окрім того, важливо не просто дивитись соцмережі, а й знати їх тренди та використовувати це на уроках. "Одним із сучасних у тіктоці є тренд "Загинай палець". Наприклад, загинай палець, коли чуєш іменники", – навела приклад вчителька.

Також вчителька вирішила поділитись популярними та найбільш вживаними словами серед дітей:

Крінж – щось дивне і не дуже приємне.

Кріпово – страшно, моторошно, лячно.

Краш – людина, в яку ти таємно закоханий.

Шиперити – зводити двох людей.

"Пам'ятайте, ви не лише вчите учнів, а й вони вас можуть навчити чомусь сучасному та новому. Тому від таких уроків у них сяють очі. А це надихає вчителя та мотивує робити все краще й краще", – переконана Анастасія Бречко.