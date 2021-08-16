Шкарлет вважає, що педагоги повинні працювати над тим, аби дитина, яка переходить до наступного класу, засвоїла матеріал попередніх класів.

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За словами Шкарлета, він все своє життя дуже великий супротивник такого "батога". і це є ознакою тоталітарності, узурпації та слабкості.

Я не прихильник ніяких батогів. Я прихильник навчання, повторення, засвоєння, більш превентивних методів навчання, а не батога, це – 100%,

– сказав міністр освіти.

Він запевняє, що з такими учнями мають працювати вчителі. "Це питання повторення вивчення матеріалу, організації індивідуальних занять, формування власної освітньої траєкторії – є такий термін в Новій українській школі. Зважайте, що не у всіх дітей моторика однакова", – каже Шкарлет.

На його думку, виявлення саме на ранніх етапах навчання цієї різниці і є майстерністю вчителя. Тож, такі обов’язки для вчителя прописані у професійних стандартах для учителів НУШ.

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До слова, Сергій Шкарлет повідомив, чи будуть у школах уроки сексуального виховання. За його словами, у Радянському Союзі тема сексуального виховання була заборонена, але зараз учні частково вивчають її у школах. У яких предметах присутня ця тема – читайте за посиланням.

Окрім того, у МОН вирішили не запроваджувати у школах обов’язковою християнську етику. Що кажуть батьки та чи будуть вивчати етику на факультативі – читайте у статті.