Деякі школи вимагають від батьків медичну довідку у тих випадках, коли здорова дитина з певних причин не відвідувала дитсадок або школу кілька уроків чи днів. Чи мають робити батьки у таких випадках – читайте у матеріалі.

Освітній омбудсмен Сергія Горбачова розповів на своїй сторінці у фейсбуці, що з початком навчального року до нього почали звертатися батьки з проханням роз'яснити, чи правомірні такі дії закладів освіти.

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Цікаво, що у деяких закладах освіти без довідки дітей навіть відмовлялися впускати до школи. Але в яких випадках батьки мають нести довідку в школу чи садочок?

Якщо дитини один чи кілька днів не відвідувала садочок

За словами Горбачова, санітарний регламент чітко визначає: до дитсадка не приймаються лише ті діти, які мають ознаки інфекційного захворювання.

Тому для того, щоб дитина, яка одужала, знову могла відвідувати дитсадок, батьки повинні принести медичну довідку від педіатра або сімейного лікаря з рекомендаціями про особливості режиму дитини в дитсадку на перші 10-14 днів. Якщо ж дитина тимчасово не відвідувала заклад дошкільної освіти з інших причин, не пов’язаних із хворобою, то її зобов’язані прийняти до дитсадка без жодних довідок.

Отже, вимагати довідку від батьків заклад дошкільної освіти може тільки якщо дитина хворіла.

Якщо дитина пропустила школу

Освітній омбудсмен запевнив, що якщо неповнолітній учень з невідомих причин не відвідує заняття впродовж 10 робочих днів, і батьки не попередили класного керівника про ці причини або самі не знають цього, то заклад освіти має передати цей факт до поліції та служби у справах дітей.

Якщо неповнолітній учень не відвідував школу 10 днів, батьки мають надати закладу медичну довідку (якщо дитина хворіла) або письмове пояснення (заяву). Повнолітній учень може написати таке пояснення самостійно. Ці документи зберігаються в особовій справі учня протягом року.

Як правильно діяти батькам

Сергій Горбачов запевнив, що жодним нормативним документом не передбачено, що заклади освіти мають вимагати медичні довідки за пропуск, окрім як у разі хвороби. Тож, якщо дитина не хворіла, але пропустила школу – то батькам достатньо написати записку.

А якщо з певних причин дитина має пропустити школу більш, ніж на 10 робочих днів, то краще завчасно попередьте про це класного керівника.

Незаконне вимагання школою медичних довідок за пропуски порушує право учнів на життя і здоров’я та на безпечне освітнє середовище. Адже така вимога змушує батьків без потреби йти до поліклініки та зайвий раз наражати себе і своїх дітей на ризик заразитися коронавірусом тощо.