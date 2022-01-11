Дітям треба більше сну

Під час карантину у школах підлітки, які навчалися вдома, спали більше, ніж зазвичай. Завдяки цьому у них покращилися сон та загальне самопочуття.

До теми Учні не виконують домашні завдання: що робити вчителю

Відповідні результати дослідження оприлюднили вчені з Цюріхського університету. Вони опитали 3,6 тисячі старшокласників у Швейцарії.

Наші результати чітко вказують на користь починати шкільні навчання пізніше вранці, щоб діти могли більше спати. Якість їхнього життя значно покращилася, а споживання алкоголю та кофеїну зменшилося,

– говорять дослідники.

Результати опитування учнів вчені порівняли з попереднім опитуванням у 2017 році.

Під час дослідження протягом навчального тижня група, яка навчалася вдома, лягала спати на 15 хвилин пізніше і прокидалася на 90 хвилин пізніше, тобто загальний надлишок сну становив приблизно 75 хвилин щодня. Додатковий час сну сприяв тому, що діти відчували більший рівень енергії.

Емоційний стан учнів під час карантину

Але загалом емоційний стан дітей під час навчання вдома був гіршим, зокрема підлітки:

відчували себе більш самотньо,

скаржилися на поганий настрій,

менше розважалися та спілкувалися з друзями.

Результати показують, що хоча ізоляційний вплив домашнього навчання під час карантину мав певні негативні наслідки для підлітків, додаткова кількість сну принесла переваги, які зробили дні ізоляції більш терпимими.

"Незважаючи на те, що карантин погіршив здоров’я та самопочуття молоді, наші висновки показують переваги закриття шкіл, яким досі приділялося мало уваги", – говорять вчені.

Протягом кількох років численні дослідження показують, що шкільний день слід починати пізніше, оскільки це сприяє покращенню пильності учнів та їхнього самопочуття.

До слова, раніше канадські вчені дослідили зв'язок онлайн-навчання з психічними проблемами у школярів. За їх даними, дистанційка підвищує ризик розвитку депресії та тривожності в учнів старших класів. Деталі – читайте тут.