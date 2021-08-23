Чи треба батькам купувати форму для дитини перед школою: пояснення експертів

Перед початком нового навчального року батьки частіше скаржаться на те, що їх змушують купувати шкільне форму для дитини. Проте юристи запевняють, що це незаконно, адже шкільна форма в Україні – не обов’язкова. Як реагувати на такі вимоги – читайте пояснення у статті.

В школах немає обов'язкової форми

Юристка Новопечерської школи Євгенія Кузнєцова запевняє, що шкільна форма не є обов’язковою ані для державних, ані для приватних шкіл. І ці правила єдині для всіх.

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"І якщо адміністрація школи намагається вас переконати, що в статуті школи прописане обов’язкове носіння форми, можете відповісти так – жоден шкільний статут не може "обійти" законодавство", – каже експертка.

Що говорить закон? Ще в 2019 році президент скасував указ про шкільну форму для учнів шкіл. Тому від 23 червня 2019 року шкільна форма в закладах освіти більше не обов’язкова.

Проте батьки і учні можуть добровільно погодитися носити шкільну форми, якщо вона сучасна й зручна. Наприклад, в Новопечерській школі в Києві учні самі допомагали розробляти форму.



Учні Новопечерської школи / Фото з сайту школи

Що робити, якщо школа і далі каже про обов'язкову форму? В такому випадку слід звернутися до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він допомагає з вирішенням конфліктних питань у школі. Скаргу можна подавати за цим посиланням.

Деякі керівники закладів освіти й досі переконані, що обов’язкова шкільна форма в їхньому закладі має бути, бо, нібито, це «виховує в учнях дисциплінованість, охайність та дозволяє дітям почуватися рівними з іншими». Тому в статутах деяких закладів освіти внесена норма щодо обов’язкового носіння шкільної форми,

– каже Горбачов.

Ось кілька цитат зі статутів шкіл та положень про обов’язкову шкільну форму:

"Учні зобов’язані носити шкільну форму, визначену згідно чинного законодавства";

"Строгий стиль одягу створює в школі ділову атмосферу, необхідну для занять";

"Форма дисциплінує учня, мотивує навчальну діяльність";

"Форма введена з метою дотримання єдиних санітарно–гігієнічних вимог";

"Про випадки явки учня без шкільної форми, батьки мають бути повідомлені класним керівником протягом навчального дня";

"За порушення даного Положення/Статуту школи на учнів та їх батьків накладається дисциплінарна відповідальність".

Але батьки мають пам’ятати: ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

Шкільна форма та шкільний одяг: в чому різниця

Сергій Горбачов розповідає, що обов’язкова шкільна форма може стати приводом для булінгу та знущань. До того ж, вона не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, але й за «недотримання» форми дитину можуть покарати.

До теми Вимога носити обов’язкову шкільну форму є незаконною, – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен наголошує, що учасники освітнього процесу частенько плутають "обов’язкову шкільну форму" та "шкільний одяг/одяг для школи". А це – різні речі. У чому різниця?

Одяг для школи – це просто одяг, який виглядає охайно, є зручним та відповідає сезону. Його можуть обирати як батьки, так і сама дитина. До того ж, дітей не можна змушувати носити шкільний одяг якогось конкретного стилю чи кольору.

– це просто одяг, який виглядає охайно, є зручним та відповідає сезону. Його можуть обирати як батьки, так і сама дитина. До того ж, дітей не можна змушувати носити шкільний одяг якогось конкретного стилю чи кольору. Шкільна форма – це обов’язкова шкільна форма, однакова для всіх учнів. Обурливо, що за «недотримання форми одягу» можуть бути застосовані санкції та покарання. Наприклад, учня чи ученицю публічно сварять, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять.

Що говорять батьки про шкільну форму

У фейсбук-групі "Батьки SOS" Валерія Зав’ялова розповіла, що цього року її дитина йде до 3 класу. Шкільну форму вона одягала за весь час, мабуть, 2 – 3 рази. "Дитині незручно. Форма не подобається", – каже вона.

Натомість Ольга Катоній виступає категорично проти форми.

Моя донька-першокласниця одягнула до школи блузку та спідницю темно–синього кольору, після чого вчителька влаштувала дитині справжній терор. На її думку, верх має бути білим, а низ чорним. Дочка не хотіла після того випадку ходити до школи,

– заявила мама.

Ольга Винник також додає, що завжди була проти обмежень дитини у виборі одягу. Але її сину подобається діловий стиль: чорний костюм, сорочка. Він іноді просить навіть краватку.

Чи є шкільна форма за кордоном

Українка Марія Білик, син якої навчається в державній школі в Лондоні (Greenslade Primary School) розповідає, що там форма складається з таких елементів: куртка, кофта флісова, светр, футболка та сумка.

"Якщо будь-яка річ із цього переліку зношується – завжди можна замовити нову. Штани мають бути темні (чорні або темно-сині). Шкарпетки – обов’язково чорного кольору", – сказала мама.

Окрім того, в кожної школи в Англії є власна емблема, яку нашивають на елементи шкільної форми. Коштує форма близько 50 фунтів (1800 гривень).



Шкільна форма у Англії / Фото MPost

Проте, за її словами, батьків не змушують купувати форму. Якщо відмовляєшся від форми – дитина має дотримуватись дрес-коду за кольорами: темні штани та неяскравий верх.

А за недотримання дрес-коду немає жорстких доган. У дні, коли в школі фізкультура, її син Матвій одягає будь-яку футболку та спортивну кофту, і ще жодного разу він не отримав зауваження.

У яких ще країнах немає обов’язкової форми: