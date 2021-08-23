Юристка Новопечерської школи Євгенія Кузнєцова запевняє, що шкільна форма не є обов’язковою ані для державних, ані для приватних шкіл. І ці правила єдині для всіх.

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"І якщо адміністрація школи намагається вас переконати, що в статуті школи прописане обов’язкове носіння форми, можете відповісти так – жоден шкільний статут не може "обійти" законодавство", – каже експертка.

Що говорить закон? Ще в 2019 році президент скасував указ про шкільну форму для учнів шкіл. Тому від 23 червня 2019 року шкільна форма в закладах освіти більше не обов’язкова.

Проте батьки і учні можуть добровільно погодитися носити шкільну форми, якщо вона сучасна й зручна. Наприклад, в Новопечерській школі в Києві учні самі допомагали розробляти форму.

Новопечерська школа
Учні Новопечерської школи / Фото з сайту школи

Що робити, якщо школа і далі каже про обов'язкову форму? В такому випадку слід звернутися до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він допомагає з вирішенням конфліктних питань у школі. Скаргу можна подавати за цим посиланням.

Деякі керівники закладів освіти й досі переконані, що обов’язкова шкільна форма в їхньому закладі має бути, бо, нібито, це «виховує в учнях дисциплінованість, охайність та дозволяє дітям почуватися рівними з іншими». Тому в статутах деяких закладів освіти внесена норма щодо обов’язкового носіння шкільної форми,
– каже Горбачов.

Ось кілька цитат зі статутів шкіл та положень про обов’язкову шкільну форму:

  • "Учні зобов’язані носити шкільну форму, визначену згідно чинного законодавства";
  • "Строгий стиль одягу створює в школі ділову атмосферу, необхідну для занять";
  • "Форма дисциплінує учня, мотивує навчальну діяльність";
  • "Форма введена з метою дотримання єдиних санітарно–гігієнічних вимог";
  • "Про випадки явки учня без шкільної форми, батьки мають бути повідомлені класним керівником протягом навчального дня";
  • "За порушення даного Положення/Статуту школи на учнів та їх батьків накладається дисциплінарна відповідальність".

Але батьки мають пам’ятати: ані статут, ані положення про шкільну форму не мають вищої сили, ніж закон.

Сергій Горбачов розповідає, що обов’язкова шкільна форма може стати приводом для булінгу та знущань. До того ж, вона не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, але й за «недотримання» форми дитину можуть покарати.

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Освітній омбудсмен наголошує, що учасники освітнього процесу частенько плутають "обов’язкову шкільну форму" та "шкільний одяг/одяг для школи". А це – різні речі. У чому різниця?

  • Одяг для школи – це просто одяг, який виглядає охайно, є зручним та відповідає сезону. Його можуть обирати як батьки, так і сама дитина. До того ж, дітей не можна змушувати носити шкільний одяг якогось конкретного стилю чи кольору.
  • Шкільна форма – це обов’язкова шкільна форма, однакова для всіх учнів. Обурливо, що за «недотримання форми одягу» можуть бути застосовані санкції та покарання. Наприклад, учня чи ученицю публічно сварять, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять.

У фейсбук-групі "Батьки SOS" Валерія Зав’ялова розповіла, що цього року її дитина йде до 3 класу. Шкільну форму вона одягала за весь час, мабуть, 2 – 3 рази. "Дитині незручно. Форма не подобається", – каже вона.

Натомість Ольга Катоній виступає категорично проти форми.

Моя донька-першокласниця одягнула до школи блузку та спідницю темно–синього кольору, після чого вчителька влаштувала дитині справжній терор. На її думку, верх має бути білим, а низ чорним. Дочка не хотіла після того випадку ходити до школи,
– заявила мама.

Ольга Винник також додає, що завжди була проти обмежень дитини у виборі одягу. Але її сину подобається діловий стиль: чорний костюм, сорочка. Він іноді просить навіть краватку.

Українка Марія Білик, син якої навчається в державній школі в Лондоні (Greenslade Primary School) розповідає, що там форма складається з таких елементів: куртка, кофта флісова, светр, футболка та сумка.

"Якщо будь-яка річ із цього переліку зношується – завжди можна замовити нову. Штани мають бути темні (чорні або темно-сині). Шкарпетки – обов’язково чорного кольору", – сказала мама.

Окрім того, в кожної школи в Англії є власна емблема, яку нашивають на елементи шкільної форми. Коштує форма близько 50 фунтів (1800 гривень).


Шкільна форма у Англії / Фото MPost

Проте, за її словами, батьків не змушують купувати форму. Якщо відмовляєшся від форми – дитина має дотримуватись дрес-коду за кольорами: темні штани та неяскравий верх.

А за недотримання дрес-коду немає жорстких доган. У дні, коли в школі фізкультура, її син Матвій одягає будь-яку футболку та спортивну кофту, і ще жодного разу він не отримав зауваження.

У яких ще країнах немає обов’язкової форми:

  • В Польщі скасували обов’язкову шкільну форму ще в 1980-х роках через економічні проблеми, оскільки у країні розпочалася масштабна криза.
  • У Німеччині взагалі немає традиції носити шкільну форму, тому майже всі учні та студенти державних та приватних закладів освіти не мають дрес-коду.
  • У Швейцарії питання внутрішньошкільного дрес-коду вирішують заклади освіти самостійно. А на федеральному рівні діє вона поки не обов'язкова, але у школах дозволено носити мусульманську хустку.
  • У Швеції законодавчо визначили, що вимога до обов’язкової форми є порушенням прав людини, оскільки одяг та зовнішній вигляд слід вважати індивідуальним вираженням, і це мають вирішувати самі учні.
  • Водночас у США на загальнодержавному рівні обов’язковість шкільної форми не регулюється. Там кожен штат проводить свою політику з цього питання. Але дослідники переконують, що майже кожна п’ята школа США вимагає від учнів носити шкільну форму.