Статистика говорить, що дошкільнята травмуються рідше за школярів, оскільки майже весь час знаходяться під наглядом батьків чи вихователів. Проте з віком у дітей з'являється більше свободи, тому нерідко школярі створюють небезпечні ситуації.

До теми Вакциновані вчителі та діти в масках: у МОН розповіли про особливості навчального року

Ні для кого не секрет, що діти дуже допитливі і завжди намагаються пізнавати навколишнє середовище. Але при цьому вони не завжди вміють оцінювати небезпеку ситуації, тож можуть поранитися.

Згідно зі статистикою, найчастіше травмуються підлітки 13 – 15 років. У такому віці вони хочуть показати сміливість, оригінальність і авторитет перед ровесниками.

Як запобігти небезпеці

Вчителям важливо пояснити, в який спосіб можна проявляти власну рішучість, а які методи є небезпечними.

До того ж, багато випадків травмування учнів відбуваються поза межами школи – під час подорожей чи екскурсій. Там педагог зобов'язаний провести інформування учасників екскурсії про фактори ризику і заходи щодо запобігання травматизму.

До теми На Львівщині загинув учень 6 класу під час шкільної екскурсії на водоспад

Навчити дитину безпечної поведінки – це спільна робота самого учня, батьків та вчителя. Саме тому попереджувальні розмови, бесіди, інструктажі та уроки з безпеки життєдіяльності мають бути обов’язковими. Їх слід проводити регулярно та доступно.

Також потрібно перевіряти, як діти засвоїли правила. Спілкуйтеся, цікавтеся та створюйте тести. Учні мають розуміти та неухильно дотримуватися правил.

Що робити вчителю, якщо учень трамувався

Терміново організуйте першу медичну допомогу (завдання вчителя – саме організувати допомогу, а не надати її. Тож, викличіть швидку або транспортуйте учня до лікарні).

Після цього треба повідомити директора школи. Якщо дитина травмувалася під час екскурсій та інших активностей поза межами рідного міста чи селища, повідомте й орган управлiння освiтою за мiсцем подiї.

Додамо, що вчитель не зобов'язаний повідомляти батьків учня та поліцію. Це обов'язок керівника закладу освіти. Звісно, ви можете зателефонувати батькам, якщо це прохання школяра або доручення керівника.

Зверніть увагу! Якщо ситуація дозволяє, повідомляйте письмово (в месенджерах чи текстовим SMS) або зробіть і збережіть запис розмови, якщо на телефоні встановлена спеціальна програма. Так ви можете зафіксувати звернення та захистити себе від можливих звинувачень.

Розслідування нещасного випадку

Для з'ясування причин травмування учня створюється комісія із розслідування нещасних випадків.

Зазначимо, що вчитель, який є свідком нещасного випадку, не має права входити до складу комісії. Тож, прослідкуйте, щоби вас випадково туди не включили.

Якщо педагог не входить до складу комісії, то він може захищати себе. Розслідування не відбудеться без свідка, будьте спокійними. Або можете заручитися підтримкою адвоката та разом із ним підготувати письмові пояснення.

Додамо, що якщо учень має тяжкі або середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження, то виникає питання про кримінальну відповідальність. Переломи кісток, пошкодження життєво важливих органів – це підстава для відкриття кримінального впровадження.

Також на справу суттєво впливають наміри батьків, тому важливо розуміти їхні плани. Рідні можуть сприйняти ситуацію, оскаржити дії вчителя та навіть ініціювати кримінальне переслідування.