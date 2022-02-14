"Тобі личить твоя освіта": МОН опублікувало чарівні валентинки до свята

Свято всіх закоханих відзначають 14 лютого. Міністерство освіти та науки України також долучилося до привітань та опублікувало святкові валентинки про освіту.

День святого Валентина чарує своєю особливою та романтичною атмосферою. Але це не лише свято закоханих, а й загалом любові. Нижче читайте милі фрази з любовними зізнаннями до освіти.

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Міністерство освіти до Дня Валентина привітало освітян та науковців зі святом.

Валентинки про любов до освіти



Валентинка про освіту / Картинка МОН



Валентинка про науку / Картинка МОН



Чарівна валентинка про навчання / Картинка МОН



Валентинка про освіту українців / Картинка МОН



Валентинка про навчання / Картинка МОН



Валентинка про українських вчителів / Картинка МОН



Валентинка про українських школярів / Картинка МОН



Валентинка про україньких студентів / Картинка МОН

До слова, щороку у День святого Валентина світ поринає в атмосферу романтики й ніжності. Як започаткували це свято та чому у нього є декілька історій походження – довідайтесь у матеріалі.