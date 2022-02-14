День святого Валентина чарує своєю особливою та романтичною атмосферою. Але це не лише свято закоханих, а й загалом любові. Нижче читайте милі фрази з любовними зізнаннями до освіти.
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Міністерство освіти до Дня Валентина привітало освітян та науковців зі святом.
Валентинки про любов до освіти
Валентинка про освіту / Картинка МОН
Валентинка про науку / Картинка МОН
Чарівна валентинка про навчання / Картинка МОН
Валентинка про освіту українців / Картинка МОН
Валентинка про навчання / Картинка МОН
Валентинка про українських вчителів / Картинка МОН
Валентинка про українських школярів / Картинка МОН
Валентинка про україньких студентів / Картинка МОН
До слова, щороку у День святого Валентина світ поринає в атмосферу романтики й ніжності. Як започаткували це свято та чому у нього є декілька історій походження – довідайтесь у матеріалі.