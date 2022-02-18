На тлі агресії Росії: у дитсадках та школах готують укриття на випадок небезпеки

Заяви про ймовірний напад Росії тримають у напрузі міста України. На місцях активно пропрацьовують різні плани дій у разі надзвичайної ситуації.

У дитячих садках та школах працівники напоготові. Там облаштовують укриття та проговорюють з дітьми, як діяти у разі небезпеки, повідомляє 24 канал.

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Як облаштовані укриття для дітей

В одному з дитсадків у спальному районі Львова також облаштували укриття. Як розповіла його завідувачка, там є усе необхідне на випадок надзвичайної ситуації: ліхтарики, вода, аптечка, папір тощо.

Також в укритті є маленькі крісла та лавки, аби розсадити малюків.

Садочок вміщає 260 дітей. Відповідно він був збудований для того, щоб прихистити таку кількість осіб,

– розповіла директорка дитсадка №163 Олеся Мацьків.

Ззовні шлях до укриття ознакований стрілками. Кожна садочкова група має свій вихід. З другого поверху при потребі виходитимуть пожежними сходами.

У дитсадках та школах готують укриття на випадок надзвичайних ситуацій: дивіться відео

Як усе пояснюють дітям

Працівники дитсадка розмовляють із батьками, аби вони знали, де шукати своїх малюків на випадок, якщо зникне телефонний та інтернет зв'язок. Однак про те, як поводитися, необхідно розповідати й дітям.

"Вихователі проговорюють дуже-дуже обережно такі речі. Вони можуть гуляти, наприклад, і звертати якось легенько увагу, що за приміщення там є. Однак у жодному разі не тиснути на дітей і не залякувати у якійсь такій формі, що от ми маєм піти вниз, бо там будуть відбуватися якісь такі речі, які є дуже небезпечними для вашого життя", – наголосила завідувачка.



В укритті є питна вода на випадок надзвичайної ситуації речі / Скриншот з відео 24 каналу

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Школярам демонструють необхідні вміння

Школярам про можливу небезпеку розповідають не в ігровій формі. Їм на практиці демонструють вміння, які можуть знадобитися у надзвичайній ситуації.

Ми інтегруємо те, як себе поводити, основи домедичних знань, стресостійкість, психологічні аспекти, а також правила поведінки у різних ситуаціях, зокрема екстремальних, у наш навчальний процес,

– розповіла заступниця директорки Ліцею імені Івана Пулюя Людмила Сакович.

Загалом до екстрених ситуацій готові майже всі школи та дитсадки Львова. Втім, є й такі, які власного укриття не мають.

"У тих закладах освіти, де немає підвального приміщення, за ними призначена територія – таке підвальне приміщення, яке буде для них укриттям", – заявила виконувачка обов'язків начальниці міського управління освіти Леся Васюта.

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У навчальних закладах до екстрених ситуацій готові. Однак там сподіваються, що застосовувати відповідні навички у реальному житті таки не доведеться.