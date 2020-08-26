Кілька місяців школярі знаходились на вимушеному карантині, тож вони звикли до домашнього темпу та ритму життя, у них з’явились нові звички. Але вже з 1 вересня за сприятливої ситуації в Україні діти підуть до школи. Як же дітям повернутись до звичного шкільного життя?

Безперечно дітям старшого віку, які вже ходили до школи, простіше адаптуватися до нового навчального року. Але, за словами експертів, у будь-якому випадку перший тиждень для всіх школярів буде таким собі періодом "розкачки", передає видання 4mama.

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Зокрема, дітям треба час, щоб повернутися до режиму дня у школі, відновити в пам'яті правила і вимоги школи, а також згадати забуті знання.

Як допомогти дитині адаптуватися до школи

Новий режим

Після літніх канікул дитині потрібно трохи часу, щоб «увійти» в режим. Тому за кілька днів до школи варто вкладати дитину спати раніше.

І привчайте дитину до шкільної дисципліни. Зокрема, протягом тижня до школи намагайтеся, щоб дитина лягала спати на 10-15 хвилин раніше, близько 21-22 години вечора (в залежності від віку дитини). Вставати теж треба на 10-15 хвилин раніше, найкраще прокидатися о 7.00.

Графік прийому їжі

Сніданок має бути приблизно через 40 хвилин після пробудження. Обід – приблизно у той самий час, коли дитина буде обідати, відвідуючи школу, а вечеря – максимально за дві години до сну.



Навчіть дитину прокидатися о 7 ранку та одразу снідати / Фото newsdaily

Поменше подій

Навіть якщо успочатку школярам задаватимуть мало домашніх завдань, у перший тиждень-два краще відмовитися від походів в гості, вечірок, кіно у будні дні.

Якщо батьки планують віддати дитину на гуртки і додаткові заняття, то це також не варто робити одразу в перший тиждень. Лише помірність допоможе скоріше звикнути до ритму навчання і навантажень.

Планування

Допоможіть дитині почати планувати та організовувати свій день чи тиждень, розраховувати час. Можна відмічати виконані завдання у щоденниках або використовувати мобільні додатки (Goal Meter, Time Tree, Momento, Grid Diary, Trellо, ResgueTime, Антилінивець тощо). Потренуйтесь до 1 вересня, щоб це стало зручним помічником у навчанні.

Увага до психологічного стану школяра

Кожній дитині знадобиться час, щоб звикнути до всіх вимог і правил школи у зв’язку з пандемією, тому тут важлива підтримка мами і тата, вчителів та однокласників.

Також в період адаптації може зростати конфліктність через перезбудження і емоційну напруженість, тому якщо помічаєте, що дитина стала нервовою, замкнутою чи не хоче йти в школу, відверто з нею поговоріть.

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Повторіть правила поведінки у період пандемії

Розкажіть малечі про необхідність користування маскою, антисептиками, миття рук після вулиці та перед прийомом їжі тощо.

І обов’язково забезпечте дитину запасним антисептиком та маскою. Адже дитина має відчувати себе безпечно та впевнено.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Відсвяткуйте перший день дитини у школі

Таке святкування допоможе створити позитивний настрій дитині та сприйняття початку навчального року, а також додасть оптимізму.

В період карантину краще влаштувати спільне святкування в родинному колі. Це дасть відчуття об’єднаності, підтримки з боку близьких, важливості її переживань та потреб.

Що робити, якщо дитина хвилюється через повернення в школу

Допоможіть дитині слухати сигнали власного тіла. Потренуйтесь починати будь-яку роботу з прийняття зручного положення тіла. Це допоможе знайти внутрішню опору, стійкість та покращить концентрацію уваги дитини.

Якщо дитина хвилюється – заспокойте її та підтримайте. Скажіть, що ви будете поруч. І головне – не забувайте обіймати дитину та давати їй відчуття захисту та сили.