Коронавірус набирає все більшого поширення, тому школам радять перейти на дистанційне навчання. Адже відомо, що з початку нового навчального року на COVID-19 захворіло 24 496 вчителів.

Проте наразі на коронавірус хворіє близько 10 тисяч вчителів. Про це під час брифінгу сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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За його словами, зараз хворіє COVID-19 майже 5,2 тисячі учнів. Хоча за весь час навчання, з 1 вересня, захворіло близько 12 тисяч учнів.

Також наразі хворіє 9 600 вчителів. А загалом з 1 вересня захворіло 24 496 вчителів. Окрім того, на самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 перебуває 121 тисяча учнів та 7 800 вчителів,

– наголосив Ляшко.

Відомо, що лише в Києві COVID-19 виявили понад 1401 учня та 1030 вчителів.