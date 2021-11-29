Скільки вчителів вакциновані

Станом на 29 листопада дві вакцини проти коронавірусу отримали понад 567 тисяч (86,9%) працівників закладів освіти.

До теми У МОН розповіли, скільки вчителів досі відсторонені через відмову вакцинуватися

Серед регіонів-лідерів з проведення повного циклу вакцинації серед учителів:

Сумська область – 95,8%;

Луганська область – 94,5%;

Черкаська область – 94,1%;

Дніпропетровська область – 94%;

Донецька область – 93,9%.

За даними МОН, ще 9,6% освітян в Україні очікують на другу дозу вакцини.

Протягом останнього тижня темпи вакцинації продовжують зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка за добу,

– написав Шкарлет.

Міністр попросив директорів та колективів шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу.

Скільки шкіл досі працює дистанційно

Через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні понад тисяча шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання.

За словами Шкарлета, це всього 7,3% від загальної кількості шкіл, проте це тисячі учнів, які потребують живого спілкування та очного формату навчання.



Темпи вакцинації вчителів / Інфографіка Сергія Шкарлета

До слова, наразі у Сумах щеплення отримали всі 100% вчителів у школах. Проте зазначимо, що 19 вчителів досі відсторонені з роботи, тож їх не враховували. Деталі – читайте за посиланням.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

​Нагадую, що вакцинальна кампанія серед освітян триває. Уже маємо достатньо високі показники щеплення серед учителів. Станом на сьогодні дві вакцини отримали понад 567 тисяч (86,9%) працівників закладів освіти. За наявними в МОН даними, ще 9,6% освітян в Україні очікують на другу дозу двофазної вакцини.

Темпи вакцинації, за даними статистики, протягом останнього тижня продовжують зростати. Ми спостерігаємо збільшення кількості вакцинованих освітян у межах одного відсотка за добу.

Я прошу керівників ЗЗСО та колективи шкіл не зупинятися на досягнутому, особливо зараз, коли з'являються тривожні новини щодо нових небезпечних штамів коронавірусу.

Через відсутність 100% вакцинації освітян у «червоній» зоні 1014 шкіл досі вимушені продовжувати дистанційне навчання. Так, це всього 7,3% від загальної кількості закладів середньої освіти, проте це тисячі учнів, які потребують живого спілкування та очного формату навчання. Усе залежить від нас.

Традиційно інформую щодо регіонів-лідерів з проведення повного циклу вакцинації серед учителів: Сумська область – 95,8%; Луганська – 94,5%; Черкаська – 94,1%; Дніпропетровська – 94%; Донецька – 93,9%.