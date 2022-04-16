"Тиснуть на батьків і педагогів": на Запоріжжі окупанти змушують почати навчальний процес

Окупанти дуже хочуть показати хоча б якісь "успіхи". Показати їх можуть лише за допомогою пропагандистів, які бігають з відеокамерами і знімають смішні, як для нормальної людини, сюжети.

Про це розповів кореспондент із Запоріжжя у ефірі 24 каналу. Він також додав, що попри тимчасову окупацію, українці не погоджуються із окупантами.

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Дуже хочуть залучити до 9 травня наших школярів та дошкільнят, влаштувати освітній процес російською. Не так хочуть вчити, як у них традиція – дітки, які беруть участь у цьому "празднікє побєдобєсія". Аби діти розповіли віршика російською, вдягли гімнастерку і пілотку, в кращих традиціях "руского міра",

– говорить журналіст.

За його словами, в кількох населених пунктах Запоріжжя загарбники ведуть агресивний тиск на педагогів та батьків, щоб затягти дітей до школи і влаштувати там "навчальний процес".

Тиск на освітян та батьків

В Мелітопольському районі є місцевий колаборант – Андрій Сігута, він говорить, що, мовляв, працівникам освіти прийде не лише українська зарплата, а й буде доплата в рублях. Коли побачив, що нічого не вдається, то почав погрожувати і батькам, стверджує кореспондент.

Яка ситуація на Запоріжжі станом на 16 квітня: дивіться відео



