Учень має поглиблено вивчати те, що йому подобається, – експерт про Типову освітню програму

В Україні цього року затвердили Типову освітню програму для 5 – 9 класів. І хоча деякі експерти вважають, що вона може перевантажити учнів, це також дозволить вивчати поглиблено ті предмети, які їм більше подобаються.

Чому ця програма може перевантажити учнів? Освітній експерт Сергій Горбачов вважає, що хороші вчителі будуть намагатися "напхати" учня всією інформацією, яку вони самі знають. Але це не завжди потрібно.

До теми Типова освітня програма шкодить реформі нової української школи, – експертка

За його словами, насичена другорядною інформацією шкільна програма не працює для формування у дитини цілісного уявлення про світ.

У школі учень має отримати цілісне уявлення про світ на рівні здорового глузду, а поглиблено вивчати треба те, що йому більше до вподоби,

– заявив Горбачов.

Освітній омбудсмен додав, що це (перевантаженість учнів, – 24 канал) ще можна змінити. Адже в командах, які працюють над модельними програмами, є досвідчені люди, які можуть приборкати своє бажання "запхати у програми все".

Сергій Горбачов наголосив, що до запровадження НУШ шкільна програма була здебільшого орієнтована не на те, щоб навчити дитину самостійно пізнавати світ, а лише на те, щоб "нафарширувати" її пам’ять фрагментованими знаннями.

“Від учнів вимагали чітко слідувати настановам вчителя. НУШ це змінює: не так швидко і не так ефективно, але такі зміни почалися, і мають бути продовжені”, – сказав експерт.

На його думку, концепція НУШ передбачає, щоб ввести дитину до шкільного процесу, почати з гри (яка є основним способом пізнання світу у віці 6 – 7 років), а потім, рік за роком, навчити ухвалювати рішення та робити висновки з помилок.

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Тож, як зазначив Горбачов, поки основна увага – учням 5 – 9 класів. А на черзі ще Стандарт профільної освіти, старшої школи. Бо освіта – гра в довгу. Наприклад, естонці, про яких багато говоримо, освітні реформи робили 20 років.