Міносвіти запровадило нову типову освітню програму для шкіл. Але багато експертів обурені її змістом, адже вона збільшує щоденну кількість уроків, але зменшує кількість годин на факультативи. Чому ця програма шкодить реформі НУШ – читайте у матеріалі.

Співзасновниця громадської організації "Смарт освіта" Іванна Коберник, розповіла, чому типова освітня програма для 5 – 9 класів не відповідає реформі Нової української школи.

До теми Шкарлет назвав курси та кількість годин на предмети у освітній програмі для 5 – 9 класів

Типова освітня програма для 5 – 9 класів

Експертка запевняє, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ, яким затвердив типову освітню програму без змін, попри численні зауваження педагогів, директорів шкіл та громадських організацій.

За словами експертки, типова освітня програма для 5 – 9 класів мала стати продовженням реформи НУШ, яка передбачає орієнтацію на потреби дитини, створення умов для кращого засвоєння знань і зробити навчання комфортнішим для дітей – зменшити денне й тижневе навантаження за рахунок видовження загального терміну навчання з 11 до 12 років.

Але затверджена типова освітня програма збільшує кількість уроків щодня, зменшує можливості педагогів гнучко розподіляти предмети і зменшила кількість годин на варіативні предмети чи курси. А також зберігає багатопредметність і робить обов’язковим викладання курсів морально-етичного спрямування,

– наголошує Коберник.

Після цього чимало педагогів і навіть освітній омбудсмен надіслали в МОН свої зауваження, але всі вони були проігноровані. У МОН вважають, що типова освітня програма не порушує нормативних документів, тому є прийнятною.

Відповідно до типової освітньої програми, навчальне навантаження учнів не збільшується. Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;

для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;

для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;

для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;

для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Недоліки типової освітньої програми

Державний стандарт базової освіти визначає 5 – 6 класи навчання як адаптаційні, але типова освітня програма збільшує для цих учнів кількість уроків.

Так, зараз чотирикласники мають 23 уроки на тиждень + 3 фізкультури, а типова освітня програма для 5 класу пропонує навантаження 28 годин + 3 фізкультури.

“Це означає, що з переходом до 5 класу школярі матимуть 4 дні на тиждень по 6 уроків і один день – 7. І це попри багаторічні спостереження, що шостий чи сьомий урок для 10-річних дітей – це непродуктивний час, який вони просто "відбувають" у школі”, – запевняє Іванна Коберник.



Учні будуть мати більше навантаження / Фото НУШ

Також, за словами експертки, МОН маніпулює годинами завдяки хитрощам – вони виключили з навантаження уроки фізкультури. Тобто уроки ці є, три на тиждень, дитина проводить їх у школі, але формально вони навантаженням не вважаються.

Натомість у 7, 8 і 9 класах типова навчальна програма пропонує збільшити тижневе навантаження відповідно до 35, 36 і 36 годин (включно з уроками фізкультури), що означає по 7 – 8 уроків щодня (це співмірно з повноцінним робочим днем). А якщо враховувати домашні завдання – виходить ще більше.

Чому це неприйнятно? Чинна програма призначена для 11 років навчання в школі, а нова – на 12, тобто сумарне навантаження збільшується.

"Хоча ідея 12-річної школи була саме в тому, щоби розвантажити щоденне шкільне життя дітей за рахунок видовження терміну навчання. Тобто до перевантаженої школи додають ще один рік", – стверджує експертка.

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До того ж, нова типова освітня програма збільшила обов’язкові предмети і скоротила кількість варіативних годин. Тому школи мають менші можливості пропонувати своїм учням курси за вибором чи факультативи.

Наприклад, у 7 класі передбачено на 1,5 години на тиждень менше варіативного складника, а у 5, 8 і 9 класах – на 2,5 години менше, ніж дає чинна програма. Також у 9 класі на варіативні предмети виділено мізерні 0,5 годин на тиждень, що унеможливлює запровадження будь-якого повноцінного курсу,

– каже експертка.

Іванна Коберник додає, що типова освітня програма, фактично, цементує предметне навчання, можливість інтеграції предметів згадується, але основою залишається предмет. А шкільні гуртки просто не буде коли відвідувати.

Отже, продовження реформи НУШ пропонує українським дітям перевантаження і втому щодня замість створення комфортних умов для навчання.

"Добре, що хоча б залишаються норми закону, які передбачають педагогічну свободу і право педагогів розробляти власні освітні програми. Тож, якщо школі пощастило з учительським колективом, у дітей буде шанс вчитися цікаво", – підсумувала Коберник.

Але здебільшого, школи працюватимуть за типовою освітньою програмою з рекомендованою максимальною кількістю годин, давши своїм учителям побільше уроків.