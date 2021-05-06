Інвесторами Step зокрема стали Вілл Сміт, Джаред Лето, Джастін Тімберлейк та ді-джей дует The Chainsmokers. Через зірковість вкладників платформа набрала популярності та вже отримала понад 1 мільйон нових користувачів наприкінці 2020 року.

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Що відомо про платформу Step

Step – це банківський сервіс, орієнтований на сім'ї та молодь. Платформа дає можливість користувачам відкрити безкоштовний банківський рахунок, без комісій пересилати гроші одне одному, а також навчає своїх клієнтів фінансової грамоти.

Окрім цього, Step є єдиною банківською платформою у США, яка дозволяє реєструватися неповнолітнім та не бере жодних комісій за свої послуги. Відтак, ще до 18 років користувачі можуть почати свою банківську історію та покращити свій кредитний рейтинг.

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Чому зірки інвестують в платформу

Відомий американський музикант та актор Джаред Лето розповідає, що надто довго розмови про гроші були негласним табу. Він захотів взяти участь у розвитку рівня фінансової грамотності молоді, і тому вирішив стати інвестором Step.

Я радий бачити, що платформа Step висвітлює кризу фінансової грамотності та намагається розв'язати проблему. Вони застосовують метод гри, що є близьким для підлітків у звичному для них діджитал-середовищі,

– додає Джаред Лето.

Джаред Лето є одним з інвесторів Step | Фото Getty

До слова, нещодавнє опитування підлітків від Step показало, що молодь мало довіряє традиційним фінансовим установам. В пріоритеті для них є такі показники: