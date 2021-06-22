Ініціатива створена у межах кампанії #FactCheckYourFeed, яка розпочалась ще у травні. Метою проєкту є допомога користувачам критично взаємодіяти із вмістом, безпечно орієнтуватись у соціальних мережах та захищати себе від шкідливого контенту.

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Ця ініціатива є частиною великої стратегії соціальної мережі, яка намагається збільшити саме освітню частку контенту на своїй платформі.

Оскільки більшість людей отримують фінансову інформацію в інтернеті, для нас важливо допомогти нашим користувачам стати впевненими та об'єктивними, особливо щодо питань фінансової дезінформації,

– коментують у компанії тікток.

Задля створення відеороликів компанія Citizens Advice, зокрема, надала соцмережі базу інформації, яка допоможе пояснити безліч фінансових питань, таких як особистий бюджет, інвестиції та уникнення шахрайства.

У Citizens Advice зазначають, що проєкт дозволить охопити більшу аудиторію, і кожен користувач тіктоку зможе отримати актуальні та неупереджені практичні поради щодо управління власними фінансами.

Нагадаємо, що окремі блогери соціальної мережі уже підіймали теми фінансової грамотності у своїх особистих акаунтах.

Окремі блогери у тіктоці вже перейшли на освітній контент / Фото Pexels