Ти забагато тринькаєш: чому фінансова грамотність є важливою навичкою для жінок – 5 причин

Не треба бути бізнесвумен чи очолювати інвестиційний фонд, але завжди варто знати, як працюють гроші, звідки вони беруться та як ними керувати.

Безліч людей переконані, що фінанси – це складна тема, для якої необхідний особливий склад розуму, окремі вміння та природні навички. Насправді ж, попри всі стереотипні уявлення, жінки можуть і повинні розбиратися у фінансових питаннях, й на це є як мінімум 5 причин.

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Жінка дбає про сімейний добробут

Витрачати гроші вміють всі, незалежно від гендерної приналежності. Фінансова грамотність охоплює не тільки теми витрат та доходів, але й безпосереднього управління коштами.

Якщо навіть в обумовленій патріархальній системі жінка є "берегинею сімейного вогнища", корисним буде вміння розподілу та планування сімейного бюджету. У випадках, коли жінка заробляє самостійно, ця навичка тим паче є необхідною.

Виховання дітей

В Україні, згідно зі статистикою, більшість часу з дітьми проводять мами. Головні навички фінансової грамотності малюки переймають саме у них. Маючи необхідний запас знань, в ігровій формі можна пояснювати основи управління та розподілу грошей, як відбуваються ті чи інші процеси.

Це допоможе дітям стати фінансово незалежними та зрозуміти, як влаштований світ. У разі, якщо у вас немає таких навичок, навчити їх дитину буде вкрай складно.

Фінансова незалежність

Останнім часом все частіше трапляються випадки фінансового насильства в сім'ях. Чоловіки переймають на себе роль здобувачів ресурсів, а жінки стають повністю фінансово залежними від них.

Навіть в зразкових сім'ях фінансова домінація одного партнера над іншим призводить до нездорового клімату в родині. Роль жінки в таких випадках недооцінюється, і частими стають звинувачення на кшталт "ти забагато тринькаєш" або "я заробляю, а ти все витрачаєш".

Розуміючи, як працюють гроші, маючи бодай невеликий дохід та вміючи керувати коштами, у жінки з'являється більше шансів розірвати це замкнене коло.

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Вибір партнера

Знайти багатого та щедрого – вже давно не в моді. Плануючи сімейне життя, як би це меркантильно не звучало, прагматичні жінки все ж звертають увагу на фінансові перспективи свого партнера.

Якщо жінка сама не є фінансово обізнаною, то й не знатиме, за якими критеріями зрозуміти, чи цей чоловік вміє заробляти та керувати грошима. Частим явищем є табуювання фінансової теми, незручність розмов про гроші, що створює подальші проблеми у подружньому житті.

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Непередбачувані ситуації

Якщо жінка живе виключно коштом чоловіка, і така модель навіть може ефективно працювати, то ніхто не застрахований від непередбачуваних ситуацій.

Скандальне розлучення чи раптова смерть партнера здатні загнати жінку в глухий фінансовий кут. Припустимо, вона навіть має спадок чи якісь заощадження, але без навичок фінансової грамотності неможливо ефективно ними розпорядитися.

В складні моменти життя пізно буде розбиратися, що таке депозити, пасивний дохід, кредит чи податки, тому готуватися до такого потрібно заздалегідь.