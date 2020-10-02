На Одещині десятикласник намагався вкоротити собі віку під час уроку. Ймовірно, він зробив це через тиск з боку вчителя. Рідні хлопця стверджують, що педагог Кілійського ліцею №3 принижував дитину кілька років.

Інцидент стався під час уроку хімії 30 вересня. Десятикласник вийшов у коридор й порізав себе ножем по шиї. Скривавленого хлопця побачила школярка, вона покликала на допомогу дорослих, передає ТСН.

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Наразі 15-річний підліток перебуває в хірургічному відділенні. Медики кажуть, що операція пройшла вдало.

Чому учень порізав собі горло?

Невідомо, що трапилося на уроці перед тим, як учень вийшов з класу. Втім його вчинок, ймовірно, не був спонтанним. Адже хлопець заздалегідь приніс з дому ніж і лишив потім дві пояснювальні записки. Відомо, що перша записка містить загальні фрази, а в другій учень описав свої проблеми з цим шкільним предметом.

Одна із версій слідства – це атмосфера, створена вчителем у класі. Як розповіли рідні постраждалого, проблеми з вчителем хімії у хлопця почалися давно.

За словами його сестри, образи накопичувалися кілька років. Предмет хлопцю не давався, а вчитель лише висміював невдачі учня.

Говорив: "Тобі в 10 клас не потрібно йти, що ось такий ти дурний, тупий, навіщо ти взагалі заходиш до класу, якщо нічого не розумієш",

– розповіла сестра учня Олеся Альтер.

Дівчина сказала, що її брат кожного разу "підстрибував" від того, що вчитель до нього звертався. Вона також відзначила, що мати не раз підходила зі скаргами і до класного керівника, і до директора. Але в школі натомість твердять, що нібито жодних нарікань на викладача не було.

Проте батьки, чиї учні теж ходять до цього ліцею, розповіли, що образ від вчителя хімії зазнавав не тільки потерпілий підліток. "У мене син у 9 класі два тижня тому казав, що цей вчитель його чіпає постійно", – розповідає мати одного з учнів ліцею.

Зазначимо, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Проводять своє розслідування і освітяни. Але вчителя, якого підозрюють у образах учнів, від роботи наразі не відсторонили. Він і далі вестиме уроки до закінчення розслідування.