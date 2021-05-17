Радник Авакова, до того ж, засумнівався, що за підсумками перевірки Кива зможе стати кандидатом наук.
До теми Киву можуть відправити на повторний захист наукової дисертації, – радник Авакова
На це депутат від ОПЗЖ Ілля Кива різко відповів, заявивши, що Мартиненку не місце в МВС.
Раніше я тебе не помічав, таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться завжди тобі допомагати,
– написав Кива в коментарях до новини.
Кива навіть перейшов на особисті образи. “Те, що ти тупий, ні для кого не новина, але щоб настільки… Тоді буде складно зрозуміти, але напружся і подумай, що ти будеш робити, якщо опинишся поза МВД”, – додав нардеп.
Додамо, що колишня міністерка Ганна Новосад запевнила, що науковий ступінь Іллі Киви ще має затвердити Атестаційна комісія МОН.
Яким був захист дисертації Іллі Киви: коротко
- Депутат від "Опозиційної платформи – "За життя" Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради проголосували за присвоєння йому наукового ступеня. Але остаточне рішення має прийняти МОН.
- На захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. А першими зайшли журналісти медведчуківських телеканалів: Newsone, "112 Україна", ZIK та “Прямий незалежний”.
- А під час захисту дисертації Кива осоромився. Один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.