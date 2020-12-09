Освітяни в Україні запевняють, що вчителів мають масово й безплатно тестувати на коронавірус, адже вони постійно в зоні ризику. Але чи є спеціальні програми для тестування педагогів за кордоном – читайте у матеріалі.

Видання "Нова українська школа" дізналося досвід країн про те, чи є за кордоном програми для тестування вчителів.

До теми Тисячі вчителів та учнів захворіли на COVID-19 з початку навчального року

Чи тестують вчителів у школах за кордоном

Велика Британія

У Великобританії з вересня цього року повністю відкрилися всі школи. Тож, напередодні (в кінці серпня) уряд надіслав до кожної школи набори з десятьма експрес-тестами на COVID-19.

Тести з набору мають видавати педагогам, працівникам адміністрацій та учням або студентам у випадку появи симптомів коронавірусу (підвищення температури, кашель або втрата нюху та смаку), якщо така людина не може здати аналіз у стаціонарній лабораторії.

Коли такі текст-системи закінчуються, школи мають право замовити наступний набір, лишивши заявку на сайті або зателефонувавши. Проте кількість наборів обмежена, тож отримати його можна раз на 21 день.

Додамо, що наразі вчителів Великої Британії додано в офіційний державний список професій, які мають право на першочергове тестування на COVID-19 у разі появи симптомів. Раніше в цьому списку були медики, поліцейські та пожежники тощо.



Експрес-тести на коронавірус / Фото gornovosti

Польща

На сьогодні в Польщі, як і в Україні, тестують переважно людей, які вже мають симптоми, схожі на COVID-19. Там створена група фахівців для розроблення стратегії протидії пандемії при Польській академії наук.

Нова стратегія, за їхніми звітами, має фокусуватися на масовому тестуванні тих, хто у своїй професійній діяльності щоденно контактують зі значною кількістю людей. До списку таких професій внесено вчителів.

Словаччина

У Словаччині нині проводить безпрецедентну операцію "Спільна відповідальність", яка спрямована на масове тестування населення. У всій країні розгорнуто пункти прийому аналізів на COVID-19. Тестування проводять безплатно й добровільно.

Участь у тестуванні можуть брати не лише громадяни Словаччини, але й нерезиденти країни, які нині на її території. Загальні результати тестування є у відкритому доступі.

До речі, слідом за Словаччиною про масові тестування на COVID-19 оголосила й Австрія. Тут з 17 листопада введено дистанційне навчання для всіх навчальних закладів. Заборона на відвідування шкіл триватиме до 6 грудня. Після цього планується масове тестування, зокрема, і вчителів.

Канада та США

У Канаді розроблено спеціальні інструкції та гіди для всіх учасників освітнього процесу. Так, у разі появи перших симптомів захворювання кожен може звернутися в регіональний медичний центр або за спеціальним номером телефону й отримати інструкції щодо тестування та лікування.

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Регіональні громади можуть ухвалювати рішення про проведення масового тестування вчителів та учнів або студентів, якщо в певному навчальному закладі спалах захворювання на COVID-19.

Схожа ситуація і в Сполучених Штатах: тут також передбачені чіткі медичні інструкції для шкіл та навчальних закладів із покроковим переліком заходів. Наприклад, медичні департаменти окремих штатів рекомендують тестувати учнів та вчителів лише в разі появи перших симптомів.

В окремих штатах, наприклад Каліфорнії, для вчителів як представників соціально значимої професії передбачено безплатний тест на COVID-19 навіть за відсутності симптомів. Це зроблено в тому числі й у відповідь на масові протести вчителів перед початком навчального року.

Франція

У Франції в листопаді почалося масове тестування працівників освітньої галузі. За інформацією МОЗ країни, школам надано мільйон експрес-тестів для реалізації цієї програми. Насамперед забезпечувати будуть навчальні заклади у віддалених селищах.

Тестування проводять вчителям добровільно та безплатно. Здійснюють ці дослідження медпрацівники шкіл та волонтери-студенти медичних закладів.

Окрім того, перед початком навчального року в деяких регіонах вчителі та учні проходили тестування. Першими проходили тести вчителі та працівники закладів дошкільної освіти, які розпочинають роботу раніше за інших.



Тестування вчителів на коронавірус / Фото lenta

Італія

В Італії вчителів закликали проходити тестування перед початком навчального року, аргументуючи високою контактністю їхньої професії з епідеміологічною ситуацією. Натомість багато вчителів негативно ставилися доцього.

Добровільне тестування вчителів та всього шкільного персоналу перед початком навчального року проводили лікарі за попереднім записом у погоджений день та час. Для прийому на роботу до навчального закладу тест також є обов’язковим.

У деяких регіонах Італії є практика масового тестування працівників та учнів у школах, де зафіксовано випадки захворювання на COVID-19. Особливо це стосується невеликих міст та селищ, де епідемію можна призупинити ізоляцією.

А керівники шкіл по всій країні зобов’язані подавати інформацію про епідеміологічний стан вчителів та студентів установи щотижня.