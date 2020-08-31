Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, чи будуть проводити тестування на COVID-19 для вчителів і учнів, якщо в школі виявлять одного чи декількох хворих. Він також пояснив, скільки має перебувати на самоізоляції контактна особа.

Відповіді на ці запитання Степанов надав під час брифінгу 31 серпня, передає 24 канал.

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Тестування в школі

Міністр охорони здоров’я заявив, що він не бачить сенсу у тестуванні вчителів та учнів на коронавірус після контакту з хворими в школі. Тому, швидше за все, цього робити не будуть.

Проте, за словами Степанова, остаточно це визначатиме лікар-епідеміолог. Тут, зокрема, все залежить від того, наскільки близькими були контакти.

Самоізоляція контактних осіб

Нещодавно МОЗ надало рекомендації для шкіл, у яких йдеться про те, що якщо у класі захворіє учень, то весь клас, ймовірно, відправлять на самоізоляцію.

Скільки повинні тривати самоізоляція контактних осіб? Степанов розповів, що якщо людина контактувала з хворим на COVID-19, то вона повинна перебувати на самоізоляції 14 днів.

Загалом, визначати період самоізоляції та приймати рішення про це має епідеміолог разом із сімейним лікарем.

Чи мають вчителі йти на самоізоляцію, якщо захворів учень в їх класі? Міністр охорони здоровя запенвив, що це має визначати лікар-епідеміолог.



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"Тут не треба самодіяльності. Зокрема, лікар має визначити, якого ступеню були контакти з дитиною тощо. Всі рішення буде приймати епідеміолог", – сказав він.

Чи мають батьки йти на самоізоляцію, якщо захворіла їх дитина? За словами Степанова, зрозуміло, що батьки близько контактують з дитиною, тому повинні піти на самоізоляцію. Але це рішення теж сприймає епідеміолог.

Він додав, що якщо дитина просто контактувала з хворим на коронавірус, то батькам немає сенсу самоізолюватися і не виходити на роботу. Але тут теж краще звернутися до лікаря.