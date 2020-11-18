Тестування з англійської мови буде обов’язковим для українських військових, – Міноборони
Офіцерів в Україні готуватимуть за новою системою професійної військової освіти. У Міноборони розповіли, що всі вступники обов’язково проходитимуть тестування для визначення рівня англійської мови.
Необхідність вивчення англійської мови військовими є одним із головних аспектів досягнення взаємосумісності зі структурами НАТО, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
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З метою удосконалення системи освіти в ЗСУ та підготовки військових застосовуються нові вимоги щодо рівнів володіння іноземною мовою офіцерським, сержантським (старшинським) складом – зокрема, запроваджується навчальна програма "Іноземна мова" у військових вишах.
Міноборони вже видало наказ, який передбачає розроблення нових документів з трансформації освітньої діяльності під час підготовки військових. Також уряд США постачатиме Україні навчальні матеріали та посібники англійською.
А для тих, хто володіє англійською на достатньому рівні, планують організувати викладання виключно англійською. "Це відкриває перед військовослужбовцями широкі можливості для участі у міжнародних місіях та навчання за кордоном", – наголосили у Мінобороні.
У відомстві додають, що вивчення англійської є невід’ємною складовою впровадження у Збройних Силах України нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та засадах.
Для чого українським військовим англійська мова? В останні роки у лавах ЗСУ триває активна інтеграція з НАТО, завдяки чому наші бійці проводять спільні навчання з натівцями та діляться власним досвідом. Окрім того, українські миротворці беруть участь у миротворчих ООН, де напряму співпрацюють з військовими з усього світу.
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