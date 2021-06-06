Випускники 1 червня склали ЗНО з української мови, а також з української мови та літератури. Участь у двох тестуваннях взяли понад 375 тисяч осіб.

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Цікаві факти про ЗНО-2021

Цього року учні могли скласти ЗНО як з української мови і літератури, так і окремо з української мови.

Зауважимо, що ЗНО в Україні через пандемію відбувалося у складних карантинних умовах і тривало з 21 травня по 15 червня.

Перший предмет, який складали вступники, був хімія, а останнім – географія.

Серед нововведень: у 2021 році Рада дозволила випускникам шкіл не складати обов'язкову ДПА, тож ЗНО здають ті, хто планує вступити до вишу. Таке рішення теж пов’язане з епідемією коронавірусу.

Проте багатьох учасників не допускали до пункту проведення ЗНО через запізнення, ознаки ГРВІ чи відсутність документа.

Пробне ЗНО у 2021 році вдруге відбулося в онлайн-форматі через карантин.

Зазначимо, що тут є лише 12 завдань, а на ЗНО-2021 з української мови їх було – 40. З технічних причин ми не можемо опублікувати їх всі. Але якщо ви хочете подивитися сертифікаційну роботу із української мови – шукайте її за цим посиланням.

Ну, що – ви готові перевірити власні знання? Тоді стартуємо! Успіху!



До слова, якщо абітурієнт пропустив ЗНО з певного предмету через хворобу, зокрема коронавірус, він може скласти тест пізніше. Адже це є причиною, коли випускника можуть допустити до додаткової сесії ЗНО. Яка довідка потрібна та деталі – читайте у матеріалі.

Додамо, що ЗНО ще триває. Воно завершиться 15 червня, а вже з 1 липня вступники будуть реєструвати дані в електронному кабінеті та згодом подаватимуть документи до вишу.

Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу