Випускники 1 червня склали ЗНО з української мови, а також з української мови та літератури. Участь у двох тестуваннях взяли понад 375 тисяч осіб.
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Цікаві факти про ЗНО-2021
- Цього року учні могли скласти ЗНО як з української мови і літератури, так і окремо з української мови.
- Зауважимо, що ЗНО в Україні через пандемію відбувалося у складних карантинних умовах і тривало з 21 травня по 15 червня.
- Перший предмет, який складали вступники, був хімія, а останнім – географія.
- Серед нововведень: у 2021 році Рада дозволила випускникам шкіл не складати обов'язкову ДПА, тож ЗНО здають ті, хто планує вступити до вишу. Таке рішення теж пов’язане з епідемією коронавірусу.
- Проте багатьох учасників не допускали до пункту проведення ЗНО через запізнення, ознаки ГРВІ чи відсутність документа.
- Пробне ЗНО у 2021 році вдруге відбулося в онлайн-форматі через карантин.
Ну, що – ви готові перевірити власні знання? Тоді стартуємо! Успіху!
До слова, якщо абітурієнт пропустив ЗНО з певного предмету через хворобу, зокрема коронавірус, він може скласти тест пізніше. Адже це є причиною, коли випускника можуть допустити до додаткової сесії ЗНО. Яка довідка потрібна та деталі – читайте у матеріалі.
Додамо, що ЗНО ще триває. Воно завершиться 15 червня, а вже з 1 липня вступники будуть реєструвати дані в електронному кабінеті та згодом подаватимуть документи до вишу.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу