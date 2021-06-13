Чи склали б ви ЗНО з історії України: цікавий тест

13 червня 2021 , 11:45
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Джерело:

24 канал

Випусники 2021 року вже склали ЗНО з майже всіх предметів, тож тепер в очікуванні результатів. А вже з липня вони будуть подавати документи для вступу. Редакція Освіта 24 пропонує читачам перевірити власні шкільні знання і пройти тест із завданнями, які були цього року на ЗНО з історії України.

Випускники 4 червня склали ЗНО з історії України. Участь у тестуванні взяли понад 200 тисяч осіб.

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Сертифікаційна робота з історії України налічує 60 завдань різних форм і складається з двох частин:

  • "Історія України ХХ – початку ХХІ століття" (30 завдань),
  • "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття" (30 завдань).

Яким було ЗНО-2021

  • ЗНО в Україні через пандемію відбувалося у складних карантинних умовах і тривало з 21 травня по 15 червня.
  • Багатьох учасників не допускали до пункту проведення ЗНО через запізнення, ознаки ГРВІ чи відсутність документа.
  • Перший предмет, який складали вступники, був хімія, а останнім – географія.
  • У 2021 році Рада дозволила випускникам шкіл не складати обов'язкову ДПА, тож ЗНО здають ті, хто планує вступити до вишу. Таке рішення теж пов’язане з епідемією коронавірусу.
Зазначимо, що тут є 25 завдань, а на ЗНО-2021 з історії України їх було – 60. З технічних причин ми не можемо опублікувати їх всі. Але якщо ви хочете подивитися всі завдання із історії України – шукайте їх за цим посиланням.

Чи склали б ви ЗНО з історії України: тест


До слова, в Україні ЗНО-2021 проходить з 21 травня до 15 червня. Наразі учасникам залишилося скласти лише один тест – ЗНО з географії. Всі тестування відбуваються у звичному режимі, але в умовах карантину.


Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марія Бондар