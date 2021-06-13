Випускники 4 червня склали ЗНО з історії України. Участь у тестуванні взяли понад 200 тисяч осіб.
До теми Чи склали б ви ЗНО з української мови: короткий тест
Сертифікаційна робота з історії України налічує 60 завдань різних форм і складається з двох частин:
- "Історія України ХХ – початку ХХІ століття" (30 завдань),
- "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття" (30 завдань).
Яким було ЗНО-2021
- ЗНО в Україні через пандемію відбувалося у складних карантинних умовах і тривало з 21 травня по 15 червня.
- Багатьох учасників не допускали до пункту проведення ЗНО через запізнення, ознаки ГРВІ чи відсутність документа.
- Перший предмет, який складали вступники, був хімія, а останнім – географія.
- У 2021 році Рада дозволила випускникам шкіл не складати обов'язкову ДПА, тож ЗНО здають ті, хто планує вступити до вишу. Таке рішення теж пов’язане з епідемією коронавірусу.
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу