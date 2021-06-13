Випусники 2021 року вже склали ЗНО з майже всіх предметів, тож тепер в очікуванні результатів. А вже з липня вони будуть подавати документи для вступу. Редакція Освіта 24 пропонує читачам перевірити власні шкільні знання і пройти тест із завданнями, які були цього року на ЗНО з історії України.