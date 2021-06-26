Чи склали б ви ЗНО з біології: пройдіть тест

Випускники вже склали ЗНО з усіх предметів, тож тепер в очікуванні результатів. Тому редакція Освіта 24 пропонує читачам перевірити власні шкільні знання і пройти тест із завданнями, які були цього року на ЗНО з біології.

Випускники 10 червня склали ЗНО біології. Участь у тестуванні взяли понад 80 тисяч осіб.

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25 червня стали відомі офіційні результати тестування з біології. Тож, ми вирішили підготувати тест для всіх охочих, хто б хотів перевірити свої знання з цього шкільного предмету.

Зазначимо, що сертифікаційна робота з біології налічувала 50 завдань:

з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),

на встановлення відповідності (8 завдань)

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

Зазначимо, що у тесті є лише 18 завдань, а на ЗНО-2021 з біології їх було – 50. З технічних причин ми не можемо опублікувати всі питання. Але якщо ви хочете подивитися завдання з біології – шукайте їх за цим посиланням.

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