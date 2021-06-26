Випускники 10 червня склали ЗНО біології. Участь у тестуванні взяли понад 80 тисяч осіб.

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25 червня стали відомі офіційні результати тестування з біології. Тож, ми вирішили підготувати тест для всіх охочих, хто б хотів перевірити свої знання з цього шкільного предмету.

Зазначимо, що сертифікаційна робота з біології налічувала 50 завдань:

  • з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),
  • на встановлення відповідності (8 завдань)
  • з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

Зазначимо, що у тесті є лише 18 завдань, а на ЗНО-2021 з біології їх було – 50. З технічних причин ми не можемо опублікувати всі питання. Але якщо ви хочете подивитися завдання з біології – шукайте їх за цим посиланням.

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Яким було ЗНО-2021

  • ЗНО в Україні тривало з 21 травня по 15 червня. Перший предмет, який складали вступники, був хімія, а останнім – географія.
  • Через пандемію учасники мали дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму. Окрім того, багатьох дітей не допускали до пункту проведення ЗНО через запізнення, ознаки ГРВІ чи відсутність документа.
  • Також у 2021 році Рада дозволила випускникам шкіл не складати обов'язкову ДПА, тож ЗНО здавали у більшості ті, хто планує вступити до вишу.