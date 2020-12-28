Зовнішнє незалежне оцінювання залишиться обов’язковим для випускників шкіл, однак Міністерство освіти і науки працює над зміною його форми. Зокрема, МОН вже має напрацювання щодо трансформації ЗНО в частині вступу до вишів контрактників та осіб, які вже працюють.

Міністр освіти запевнив, що абітурієнтам, які вступають до вишів, уже маючи трудовий стаж, або ті, які хочуть навчатися за контрактом, можуть складати тест на здатність до навчання замість класичного ЗНО. Про це Сергій Шкарлет розповів в інтерв’ю "Страна.ua".

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За його словами, МОН вже має напрацювання по трансформації ЗНО. Його планують залишити для випускників шкіл, але в специфічній формі. Наприклад, у вигляді тесту на здатність до навчання – як варіант для людей, у яких вже є стаж.

Для тих, хто вступає на бюджет, ЗНО потрібно точно. А ті, хто планує навчатися на платній основі, на контракті, можуть складати це ЗНО у вигляді тесту на здатність до навчання,

– сказав міністр.

Шкарлет пояснив, що такий тест умовно можна назвати тестом на IQ. І додав, що у багатьох країнах це є (наприклад, США, Ізраїль, Японія). Міністр освіти заявив, що в Україні цілком можливо запровадити подібну, але свою модель.

Він також підкреслив, що цей тест зможуть складати і люди, які мають стаж роботи (вони закінчили школу, пропрацювали 3, 4, 5, 10 років) і хочуть знову піти навчатися.

"ЗНО в Україні запроваджено з 2007 року. А якщо людина закінчила школу в 2005-2006 році і не складала ЗНО, але хоче піти навчатися? У нас в Конституції написано, що всі люди в країні мають рівні можливості", – сказав Шкарлет.

До слова, у МОН планують запровадити платне зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто абітурієнт зможе безкоштовно скласти ЗНО з 5 предметів, а за бажанням скласти додаткові тести з інших предметів за власні кошти. Деталі – читайте за посиланням.