Tesla, мільйони гривень та сонячні станції: що задекларували ректори найпопулярніших вишів

Вже незабаром найпопулярніші університети почнуть приймати на навчання абітурієнтів. Водночас фахівці підрахували, скільки заробляють українські ректори та які автівки декларують.

Аналітики переглянули декларації ректорів, які керують найбільшими університетами країни та підготували інфографіку з найцікавішими деталями.

До теми Рейтинг університетів Києва: куди вступати в 2021 році та скільки коштує навчання

Ректор КНУ Шевченка – Володимир Бугров

Лише близько двох місяців Київський національний університет ім. Тараса Шевченка очолює новий ректор ‒ 53-річний професор Володимир Бугров.

У своїй декларації ректор зазначив, що володіє автівкою Mitsubishi Outlander 2016 року випуску та зарплату у виші – 953,3 тисячі гривень. Інші доходи Бугрова за рік становили 25,7 тисяч гривень.

А на банківських рахунках він зберігає 431, 8 тисячі гривень, 686 доларів та 411 євро. У готівці Бугров має ще:

50 тисяч гривень,

5 тисяч доларів,

4 тисячі євро,

1 тисяча фунтів стерлінгів,

320 швейцарських франків.

Ректор ЛНУ Франка – Володимир Мельник

Незмінний кілька років ректор Львівського університету ім. Івана Франка Володимир Мельник не декларує авто, але професор зазначив, що має у власності земельну ділянку (5 205 квадратних метрів) та квартиру.

Річна зарплата ректора становить 837,9 тисячі гривень, а пенсія – 168,7 тисячі гривень. Виплати за звання дорівнюють 40,8 тисяч гривень, з інших доходів ректор отримав 53 гривні.

До того ж, готівкою Мельник зберігає 280 тисяч гривень та 23 тисячі доларів, а на банківських рахунках – має лише 91 гривню.

Ректор КПІ – Михайло Згуровський

НТУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" уже майже 30 років очолює академік Михайло Згуровський. У своїй декларації 71-річний доктор наук зазначає володіння житловим будинком і земельною ділянкою.

Також професор задекларував сучасне авто – Tesla Model X 75D та сонячну енергетичну систему для опалення будинку. Річна зарплата ректора у 2020 році становила 1 мільйон 66,2 тисячі гривень, а пенсія – 193,2 тисячі гривень.

Також Згуровський отримав виплати за звання – 61,3 тисячу гривень та доходи з відсотків – 458,9 тисячі гривень. Інші доходи професора становили 2,7 мільйони гривень.

Ректор КНТЕУ – Анатолій Мазаракі

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету зазначив, що його річна зарплата – 1 мільйон 516 тисячі гривень, а пенсія – 197,7 тисячі гривень. Також Анатолій Мазаракі задекларував авто – ГАЗ М20.

Також Мазаракі отримав виплати за звання – 55,2 тисячі гривень. Інші доходи професора становили 81,5 тисячі гривень.

Ректор Львівської політехніки – Юрій Бобало

Професор та ректор НУ “Львівська політехніка” Юрій Бобало задекларував річну зарплату в 1 мільйон 33 тисячі гривень, а пенсія його становить майже 213 тисяч гривень.

Також він задекларував авто – Toyota Avensis 2006 року випуску та Honda CR-V RW-2 2018 року випуску. Окрім того, Юрій Бобало отримав інші доходи у сумі 36,7 тисячі гривень.

Нижче опубліковані інфографіка з деклараціями ректорів 5 інших популярних вишів в Україні. Зокрема:

Ректор НАУ – М. Луцький,

Ректор ХНУ ім. В. Каразіна В. Бакіров,

Ректор КНЕУ ім. В. Гетьмана Д. Лук'яненко,

Ректор НПУ ім. М. Драгоманова В. Андрущенко,

Ректор КУ ім. Б. Грінченка В. Огнев'юк.



Декларації ректорів українських вишів / Інфографіка "Слово і Діло"

До слова, найкращим студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вручать стипендію у криптовалюті замість готівки. Її надасть компанія Orca Finance.