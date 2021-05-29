Аналітики переглянули декларації ректорів, які керують найбільшими університетами країни та підготували інфографіку з найцікавішими деталями.
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Ректор КНУ Шевченка – Володимир Бугров
Лише близько двох місяців Київський національний університет ім. Тараса Шевченка очолює новий ректор ‒ 53-річний професор Володимир Бугров.
У своїй декларації ректор зазначив, що володіє автівкою Mitsubishi Outlander 2016 року випуску та зарплату у виші – 953,3 тисячі гривень. Інші доходи Бугрова за рік становили 25,7 тисяч гривень.
А на банківських рахунках він зберігає 431, 8 тисячі гривень, 686 доларів та 411 євро. У готівці Бугров має ще:
- 50 тисяч гривень,
- 5 тисяч доларів,
- 4 тисячі євро,
- 1 тисяча фунтів стерлінгів,
- 320 швейцарських франків.
Ректор ЛНУ Франка – Володимир Мельник
Незмінний кілька років ректор Львівського університету ім. Івана Франка Володимир Мельник не декларує авто, але професор зазначив, що має у власності земельну ділянку (5 205 квадратних метрів) та квартиру.
Річна зарплата ректора становить 837,9 тисячі гривень, а пенсія – 168,7 тисячі гривень. Виплати за звання дорівнюють 40,8 тисяч гривень, з інших доходів ректор отримав 53 гривні.
До того ж, готівкою Мельник зберігає 280 тисяч гривень та 23 тисячі доларів, а на банківських рахунках – має лише 91 гривню.
Ректор КПІ – Михайло Згуровський
НТУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" уже майже 30 років очолює академік Михайло Згуровський. У своїй декларації 71-річний доктор наук зазначає володіння житловим будинком і земельною ділянкою.
Також професор задекларував сучасне авто – Tesla Model X 75D та сонячну енергетичну систему для опалення будинку. Річна зарплата ректора у 2020 році становила 1 мільйон 66,2 тисячі гривень, а пенсія – 193,2 тисячі гривень.
Також Згуровський отримав виплати за звання – 61,3 тисячу гривень та доходи з відсотків – 458,9 тисячі гривень. Інші доходи професора становили 2,7 мільйони гривень.
Ректор КНТЕУ – Анатолій Мазаракі
Ректор Київського національного торговельно-економічного університету зазначив, що його річна зарплата – 1 мільйон 516 тисячі гривень, а пенсія – 197,7 тисячі гривень. Також Анатолій Мазаракі задекларував авто – ГАЗ М20.
Також Мазаракі отримав виплати за звання – 55,2 тисячі гривень. Інші доходи професора становили 81,5 тисячі гривень.
Ректор Львівської політехніки – Юрій Бобало
Професор та ректор НУ “Львівська політехніка” Юрій Бобало задекларував річну зарплату в 1 мільйон 33 тисячі гривень, а пенсія його становить майже 213 тисяч гривень.
Також він задекларував авто – Toyota Avensis 2006 року випуску та Honda CR-V RW-2 2018 року випуску. Окрім того, Юрій Бобало отримав інші доходи у сумі 36,7 тисячі гривень.
Нижче опубліковані інфографіка з деклараціями ректорів 5 інших популярних вишів в Україні. Зокрема:
- Ректор НАУ – М. Луцький,
- Ректор ХНУ ім. В. Каразіна В. Бакіров,
- Ректор КНЕУ ім. В. Гетьмана Д. Лук'яненко,
- Ректор НПУ ім. М. Драгоманова В. Андрущенко,
- Ректор КУ ім. Б. Грінченка В. Огнев'юк.
Декларації ректорів українських вишів / Інфографіка "Слово і Діло"
До слова, найкращим студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вручать стипендію у криптовалюті замість готівки. Її надасть компанія Orca Finance.