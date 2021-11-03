У Тернополі засудили матір школяра, який два роки знущався з учениці

У Тернополі суд виніс вирок матері учня школи №10, який 2 роки систематично цькував іншу ученицю. Тепер батьки булера мають заплатити штраф та судовий збір.

Знущання школяра

У постанові суду йдеться про те, що учень школи №10 Тернополя, яка розташована на вулиці Лесі Українк, знущався з іншої школярки. Він робив це протягом двох років.

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А вже 7 вересня школяр вчинив булінг психологічного характеру над дівчинкою, після чого батьки вирішили подати заяву до поліції.

Зазначимо, що булер – малолітній (йому менше 14 років), тому на лаві підсудних опинилася його мати. У суді жінка свою вину повністю визнала та розкаялася.

Вирок суду

Суд призначив жінці штраф у 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто – 1020 гривень. Ще вона повинна заплатити 454 гривні судового збору.

До слова, у Полтаві п’ятикласник тероризує ліцей № 6 "Лідер", у якому навчається. Батьки інших учнів розповіли, що хлопець приносить до школи ніж, газовий балончик, залякує вчителів і дітей.

Що таке булінг та як з ним боротися

Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті: принизити, залякати, часто супроводжується фізичним насиллям. В Україні вирішили протидіяти цій проблемі. Закон щодо протидії булінгу передбачає чіткий алгоритм дій на випадок цькування.

Види булінгу:

психологічний (образи, погрози, залякування, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, маніпуляції, шантаж);

фізичний (стусани, удари, штовхання, зачіпання, ляпаси, підніжки, тілесні ушкодження);

економічний (крадіжки, пошкодження речей та одягу, вимагання грошей або їжі чи інших предметів, примушення вкрасти);

сексуальний (непристойні рухи, погляди, жести, прізвиська, поширення образливих чуток, знімання та розповсюдження відео з переодяганням, сексуальні жарти й погрози);

кібербулінг (цькування та приниження за допомогою електронних пристроїв, зокрема мобільних телефонів, інтернету).

Що робити батькам, якщо їхня дитина страждає від булінгу:

Якщо вашу дитину образили, треба обов'язково одразу написати заяву на ім'я директора. Якщо ображають повторно – написати другу заяву і вимагати від керівництва школи провести розслідування.

Вже протягом доби повинна бути зібрана інформація по зверненню і справу мають направити до поліції.

Після цього батьки мають написати заяву в поліцію. Тоді, разом з розглядом зі школи, слідчий передасть цю справу до суду.

Психологи додають, що батькам найголовніше – не боятися. Адже, окрім власних батьків, у дитини немає захисту.