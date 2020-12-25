В одній з тернопільських шкіл вчителька молодших класів вирвала сторінку із щоденника учня. Їй не сподобався малюнок, який хлопчик там намалював. Інші учні реготали поки чотирикласник ніяковів. Тепер мама дитини шукає правду.

Жінка обурена такими діями педагогині. Про цей інцидент вона написала у фейсбук-спільності "Батьки SOS".

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Що розповіла жінка

Інцидент стався 23 грудня у 13-й школі міста Тернопіль, коли вчителька виставляла семестрові оцінки.

У щоденнику хлопчика на останній сторінці були власноруч намальовані малюнки.

Педагогині вони вкрай не сподобалися.

Вона вирвала сторінку зі щоденника та підняла догори, щоб показати усьому класу.

Дітки дружно пореготали, а мій прийшов додому зі сльозами і сказав, що йому було дуже сумно й соромно. А зараз він дуже злий на неї. Як пояснити таку поведінку вчителя? Поганий настрій? Нерви здають? Пора у відпустку? А, може, так можна і я чогось не знаю,

– мовиться у дописі розлюченої мами.



У Тернополі вчителька вирвала сторінку зі щоденника учня / Фото Тані Яворської

Наразі у самій школі ніяк не коментують інцидент з вчителькою.

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