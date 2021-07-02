Випускники під час ходи вигукували назви своїх шкіл, фотографувалися, співали тощо. А деякі класи супроводжували музиканти.

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На центральних вулицях Тернополя, якими урочисто крокували одинадцятикласники, зібрались чимало людей, щоб їх привітати. Зокрема, були і батьки випускників та вчителі.



Начальниця управління освіти та науки Ольга Похиляк каже, що під час урочистостей нагородять 218 медалістів. Також вручать премії 200-бальникам та відзначають власників найкращих вишиванок.



Як виглядають випускники? Вони мають вишукані вечірні сукні, туфлі на підборах, офіційні костюми тощо. Дехто з випускників цього року доповнив образ оригінальними масками, хоча вони й не вимагаються.

Чимало модниць обирали міні-сукні, також у тренді брючні костюми. А дехто вирішив бути оригінальним, тож класичний костюм чи сукню доповнив кросівками.

Випускники Тернополя під час святкової ходи: фото "20 хвилин"



У міському управлінні освіти запевнили, що під час заходу діти дотримувалися карантинних обмежень. Зокрема, розсадку на стадіоні зробили таким чином, що два ряди займають випускники, а наступний ряд вільний. Також відмежували учнів однієї школи від іншої.

Чи не захворіють після цього випускники? Епідеміолог Володимир Паничев сказав “Суспільному”, що урочиста хода не вплине на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у Тернополі.

Нинішня хода буде проходити в умовах зеленої зони, а минула проходила в зовсім інших, більш складних умовах. Ми не мали ніяких наслідків від торішньої ходи. Всі рекомендації періоду карантину чинні на сьогодні,

– наголосив він.

Окрім того, через ходу випускників в Тернополі тимчасово обмежили рух транспорту. До 17 години перекрита дорога від перехрестя вулиць Руська – Танцорова до перехрестя Слівенської – Бандери – Коновальця. Там наразі працюють патрульні поліцейські.

До слова, студенти Морської академії в Одесі оригінально відсвяткували свій випускний – вони просто в одязі стрибали з пірсу у море. Дивіться відео – у статті.