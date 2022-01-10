Через визнання вини та розкаяння у вчиненому правопорушенні, підліток відбувся лише штрафом.

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За даними суду, ще 13 жовтня 2021 року близько 20 години вечора учень 11 класу Острівської школи вчинив дрібне хуліганство – він виражався нецензурною лексикою на території Великоберезовицької школи.

Через це підлітка притягнули до адміністративної відповідальності. У матеріалах суду зазначили, що до справи додали відео з місця події.

Як суд покарав учня? На суді хлопець провину визнав та розкаявся. Суд визнав учня винним та оштрафував на 119 гривень. Також підліток повинен сплатити 496 гривень судового збору.

До слова, у Львові суд оштрафував 42-річну жінку за те, що її донька систематично прогулювала дистанційне навчання. Через прогули уроків шестикласницею правоохоронці склали на її маму протокол про адмінпорушення.