На уроці фізкультури в одній зі шкіл Тернополя стався жахливий інцидент. Нетвереза вчителька побила учня.

Скандал трапився у гімназії імені Івана Франка у Тернополі. Про нього стало відомо від батьків, чиї діти стали свідками побиття одного з учнів.

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Вчителька побила учня: що відомо

Сталося побиття у п'ятницю, 12 березня. Розголосу воно набуло після публікації у низці тернопільських ЗМІ.

Повідомляється, що вчителька прийшла в школу напідпитку.

Якийсь школяр їй щось сказав, на що вона підняла крики.

Далі педагогиня закрила спортзал зсередини і накинулася на хлопця.

Діти кажуть, що жінка товкла семикласника головою об стіну чи двері.

На це школярі підняли крик.

Тоді збіглися вчителі і стали виламували двері.

З батьками дітей провели розмову. Зі школярами також працював психолог закладу.

Як вдалося дізнатися журналістам "20 хвилин", до побиття причетна вчителька фізкультури – Тетяна Василівна Волошинська.



Вчителька, яка побила учня / Зображення з te.20minut.ua

Що кажуть у поліції про інцидент

У пресслужбі поліції Тернопільщини зазначили: повідомлень до поліцейських не надходило. У школу правоохоронців ніхто не викликав та заяви на вчительку батьки потерпілого школяра не писали.

Втім співробітники ювенальної превенції проводять перевірку. Інформацію про побиття зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Вчительку вже звільнили

Директор гімназії Анатолій Крижанівський відмовився детально розповісти журналістам, що насправді трапилося у спортзалі. Втім зауважив: ситуація справді із неприємних, про яку шкодують. "Героїню" інциденту вже звільнили.

Нам прикро, що таке трапилося у нашому закладі. Вчительку вже звільнили. Із семикласником все добре,

– розповів він.

Директор підтвердив: вчителька таки була напідпитку.

Нещодавно у 13 школі Тернополя стався інший кричущий випадок. Учителька молодших класів вирвала сторінку із щоденника учня. Їй не сподобався малюнок, який хлопчик там намалював. Вона глузливо показала малюнки усьому класу і діти почали реготати зі свого однолітка.