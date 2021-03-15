Била головою об стіну: у Тернополі нетвереза вчителька фізкультури побила школяра
На уроці фізкультури в одній зі шкіл Тернополя стався жахливий інцидент. Нетвереза вчителька побила учня.
Джерело:"20 хвилин.Тернопіль"
Скандал трапився у гімназії імені Івана Франка у Тернополі. Про нього стало відомо від батьків, чиї діти стали свідками побиття одного з учнів.
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Вчителька побила учня: що відомо
- Сталося побиття у п'ятницю, 12 березня. Розголосу воно набуло після публікації у низці тернопільських ЗМІ.
- Повідомляється, що вчителька прийшла в школу напідпитку.
- Якийсь школяр їй щось сказав, на що вона підняла крики.
- Далі педагогиня закрила спортзал зсередини і накинулася на хлопця.
- Діти кажуть, що жінка товкла семикласника головою об стіну чи двері.
- На це школярі підняли крик.
- Тоді збіглися вчителі і стали виламували двері.
- З батьками дітей провели розмову. Зі школярами також працював психолог закладу.
Як вдалося дізнатися журналістам "20 хвилин", до побиття причетна вчителька фізкультури – Тетяна Василівна Волошинська.
Вчителька, яка побила учня / Зображення з te.20minut.ua
Що кажуть у поліції про інцидент
У пресслужбі поліції Тернопільщини зазначили: повідомлень до поліцейських не надходило. У школу правоохоронців ніхто не викликав та заяви на вчительку батьки потерпілого школяра не писали.
Вчительку вже звільнили
Нам прикро, що таке трапилося у нашому закладі. Вчительку вже звільнили. Із семикласником все добре,
– розповів він.
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