Учителька у школі на Тернопільщині постійно нагадувала учневі про гроші, які він не здав на ремонт класу, і примусила записати цю суму в щоденник. Через такий тиск хлопець вже кілька днів відмовляється ходити до школи.

Мама дитини розповіла, що педагогиня примусила дитину при всіх записати в щоденник суму, яку родина винна школі. Натомість керівництво школи запевняє, що жодних грошей не збирає, а всі ремонти – це ініціатива вчителів і батьків.

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За словами мами, вже чотири дні шестикласник Богдан не відвідує школу, бо боїться, що йому знову нагадають про борг.

Він мені сказав, що не хоче ходити до школи через цю ситуацію. Він не хоче, щоб на нього сварилися і вимагали гроші за цей ремонт,

– каже його мама Наталія Гуменюк.

Цікаво, що гроші на ремонт не здала мама, а нагадували про це її синові.

Як вчителька нагадувала про борг:

Перше нагадування про борг класна керівниця вписала олівцем на табелі, вказавши суму і на що ці гроші.

А потім написала про це і в щоденнику. Хлопчик сприйняв це як публічну образу і відмовився ходити до школи.

Зазначимо, що мама хлопчика вже чотири роки як удова, має двох дітей-школярів. Вона працює вчителькою у цій же школі.

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Жінка зізнається, що гроші на ремонт не здавала з кількох причин:

їй особисто про це ніхто не казав;

вона вже зробила за власні гроші міні ремонт у своєму класі.

"Дирекція школи вирішила, що оскільки торік учні вчилися дистанційно, то зробити ремонти у класах мають класні керівники", – додає вона.

Натомість директорка школи Ірина Коваль це заперечує. Каже, і батьки, і вчителі облаштовують класи виключно з власної ініціативи.

Вчителька зателефонувала до батьків і сказала: "Якщо виявляєте бажання мені допомогти у ремонтних роботах". Все,

– наголошує директорка школи.

За словами журналістів, вчителька, яка нагадувала дитині про гроші, сама не прийшла до школи, бо вона перебуває на лікарняному.

Водночас у поліції почали розслідувати цю ситуацію як булінг. А директорка школи готує догану вчительці, бо визнає, що вимагання грошей на ремонт – це порушення.

Додамо, що проблему визнають і у міському відділі освіти. Там шукають психолога для хлопчика. А мати школяра переживає, як її діти вчитимуться у школі, бо, каже, вже відчуває обурення колег.