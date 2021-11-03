Також чоловік має ще оплатити 454 гривень судового збору. Про штраф батько учня Мирослав Галайко дізнався із постанови Зборівського райсуду від 26 жовтня.

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Подробиці інциденту

Суддя вирішив, що хворий на коронавірус чоловік не доклав достатніх зусиль, щоб контактні особи з його сім'ї не покидали помешкання.

Адже коронавірус у батька учня лабораторно підтвердили 14 вересня 2021 року, після чого сімейна лікарка повідомила чоловіку, що він із членами сім'ї повинні відбути 14-денну самоізоляцію.

Проте вже через два дні після цього син чоловіка пішов на уроки в місцеву школу.

Чоловік неналежно виконував свої обов'язки щодо виховання, внаслідок чого син, перебуваючи із 14 вересня на самоізоляції, вже 16 вересня о 08:45 прийшов у школу, чим вчинив адміністративне правопорушення,

– йдеться у постанові суду.

Так, прийшовши до школи, дев'ятикласник порушив правила дотримання карантину і мав би сплатити від 1700 до 3400 гривень штрафу. Але оскільки той не досягнув віку, з якого настає адміністративна відповідальність, оштрафувати вирішили батька.

Сам Мирослав Галайко під час судового засідання вважає, що похід сина в школу не спричинив якихось негативних наслідків, хоча вину частково визнав.

Вирок суду

Відтак суддя визнав чоловіка винним у невиконанні батьківських обов'язків і присудив йому мінімально передбачений статтею штраф у 850 гривень. Додамо, що постанова суду ще не набрала законної сили, оскільки засуджений батько має ще час подати на неї апеляцію.

До слова, рішення щодо продовження канікул чи запровадження дистанційного навчання у школах буде ухвалюватися Міністерством освіти після консультацій з МОЗ. Тож наразі точно невідомо, коли школярі повернуться за парти.